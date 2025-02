Carro, contra la supresión de aparcamiento en la humanización de Meira

El líder del PP de Moaña, Javier Carro, asegura que el gobierno del BNG no aporta ni una sola solución al gran problema de aparcamiento que hay en el municipio y que agrava suprimiendo más plazas, como se comprueba ahora con la humanización de la carretera da Praia, en Samertolaméu (Meira).

Recuerda las 14 plazas que se suprimieron hace tiempo en el frente marítimo o las 20 de la calle Curros Enríquez, pegada al Concello, y que el «parche» que se ofrece es aparcar en el solar del antiguo cuartel que al ser de tierra y en los días de lluvia se hace intransitable, lejos de la zona comercial y del aprque infantil, de la pista deportiva o de los bancos y comercios.

Del proyecto de humanización de la carretera da Praia considera que «afoga un poco máis Moaña» y desde el grupo municipal del PP se asegura que no se entiende como no se le da solución prioritaria a este gran problema «e debe ser que a alcaldesa leva tempo estacionando no aparcamento dun supermercado que lle queda ben cerca do seu posto de traballo mentres suprime prazas ao resto dos veciños». Carro señala que es absurdo hablar de movildiad sostenible haciendo creer que los vecinos de Moaña se acercan al centro caminando, en patinete o en bicicleta.