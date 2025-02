Abal: «El PP utiliza la pluma de AV para criticar al gobierno»

Después de que Alternativa dos Veciños (AV) acusara al gobierno local de manipular los datos económicos y de atribuirse méritos que dicen no le corresponden, la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, replica con contundencia la versión económica de AV, partido que en la corporación municipal de Cangas cuenta con una concejala, Victoria Portas.

Xiana Abal asegura que tras ver las cuentas que hace AV le resulta curiosas, al menos, dos cuestiones. La primera es que criticar al tripartito por la buena gestión económica que desarrolla, resolviendo lo que tilda como calamitosa gestión económica de los gobiernos precedentes y que el PP, que dejó deudas millonarias como la de Promalar, utilice la pluma de otro grupo político para criticar la buena gestión de este gobierno, algo que le resulta cínico.

Xiana Abal también explica que la deuda de Promalar se pagó con remanentes de crédito, no con la subvención que llegó del IDAE y añade que los mismos no se pueden utilizar según las reglas fiscales. «Solo podemos destinar ese dinero a pagar deuda con los bancos»

La concejala de Facenda afirma que no acusó a nadie de nada en su explicación sobre la situación económica del Concello de Cangas, que solo quiso explicar a los vecinos como estaban las cuentas, por lo que no entiende la actitud de AV.

En cuanto a las críticas que AV realiza al gobierno por el plazo medio de pago a proveedores, por estar situada en 35 días, 5 más de los que permite la ley, Xiana Abal recuerda que cuando gobernaba Victoria Portas este indicador llegó a estar en los mil días, porque había pendientes facturas de varios años que se negaban a pagar.

La concejala nacionalista entiende que se pueda estar de acuerdo o en desacuerdo con una sentencia, pero hay que acatarlas y la de Promalar era una de ellas. Aclara que si las sentencias no se pagan siguen generando intereses, lo que es pero para los vecinos de Cangas. También manifiesta que el Aula Matinal al que hace referencia AV no se puede poner en marcha porque los técnicos municipales advirtieron de que se trataba de una competencia de la Xunta, en la que el Concello no podía entrar.