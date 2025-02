El PP pide que se pode O Ramil en vez de tanto aviso

La falta de limpieza del monte de O Ramil, en TIrán, sigue provocando reacciones políticas. Los vecinos se quejaron esta semana de la «selva» en la que viven ya que los propietarios de la superficie -en 2008 una promotora quería urbanizar la zona con 65 chalés- no desbrozan y la maleza invade la carretera con el peligro para ellos ya que el vial no tiene salida y pueden verse atrapados en caso de un incendio. La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, reaccionó rápido y anunció que se iba a incluir la zona dentro de las franjas secundarias para que las limpie la Xunta con cargo al convenio que tiene firmado el Concello con la administración autonómica, ya que los propietarios -mayoritariamente el monte es de la promotora- no atienden los requerimientos municipales.

Pero el PP pide al gobierno local que se arregle de una vez el problema a los vecinos y «en lugar de enviar tantos avisos a la propiedad, se envíe la factura de la poda y desbroce».

La situación de abandono del monte en la Baixada a O Ramil también puso al descubierto el abandono del sendeiro de Costa de Tirán y del lavadero del lugar, destrozado por la caída de un árbol, y que la concejala de Patrimonio, María Ortega, dijo que se había priorizado en el consello vecinal de Tirán y que se estaba estudiando de quien era la propiedad, si municipal o no, para poder actuar.

El concejal del PP de Moaña, Alfonso Piñeiro, no entiende que la concejala diga que el lavadero fue priorizado en el consello vecinal y recuerda que hace un año su grupo presentó una moción para la puesta en valor del lavadero de Lazareto, en Tirán, que quedó rechazada en el pleno y el BNG votó en contra porque alegaron que los vecinos habían priorizado en la reunión del consello el arreglo del lavadero de Prado. «La realidad es que el lavadero do Lazareto está destrozado y abandonado», señala Piñeiro., que considera que desde el gobierno local se ríen de los vecinos. En la moción, el PP pedía un partida en los presupuestos de 2024 para recuperar este lavadero y en el caso de no haber una partida, se realizara con los presupuestos del patronato Beiramar.

El lavadero de O Ramil abandonado y destrozado por la caída de un árbol. / G.N.

Por su parte la concejala de Patrimonio en el gobierno de Moaña, María Ortega, aclara que por un lado está el lavadero de Lazareto, en la bajada a la playa de Niño do Corvo y por el otro, el del monte O Ramil, del que se quejaban los vecinos. Añade que con respecto al lavadero do Lazareto, desde el Concello se hace mantenimiento cuando precisa, pero sí que requiere un cambio de la cubierta y ya está valorado, pero en el consello vecinal se priorizó los lavaderos de Vilela y río do Prado en los que el Concello actuó el año pasado. En cuanto a los otros dos en la parroquia de Tirán «se irá actuando cuando se vaya pudiendo», termina la edil de Patrimonio.