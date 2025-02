El PP de Bueu duda de la viabilidad de un parking en el plan de Banda do Río

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha puesto en duda la viabilidad de la inclusión de un aparcamiento subterráneo dentro del plan de recuperación de Banda do Río, tal y como recoge la propuesta ganadora del concurso de ideas, «Bandas da Ribeira», firmada por María Fandiño y Míriam García. La oposición buenense ha manifestado su postura tras la presentación pública del proyecto el viernes, alertando de los «graves riesgos» que supondría la construcción de esta infraestructura. «Es una idea muy arriesgada, de difícil ejecución, y que podría acarrear muchos problemas en el futuro al tratarse de un entorno muy castigado por el mar en las épocas de fuerte oleaje», asegura la portavoz popular, Elena Estévez.

El PP ha expresado sus «serias dudas» sobre el aparcamiento, si bien ha dejado claro que «la restauración y recuperación de Banda do Río es necesaria e imprescindible para poner en valor una zona muy importante de Bueu, y está apoyada por todo el pueblo y por supuesto, también por el PP». Eso sí, subraya que se trata de «un espacio sensible y creemos que hay que actuar con cabeza para no lamentarnos para siempre de una obra mal ejecutada». En este sentido, asegura que «no es la mejor solución» apostar por un aparcamiento subterráneo bajo la actual pista deportiva, «que se inunda en muchas ocasiones por la fuerza del mar y que está muy castigada por las olas en el invierno». De este modo, los populares le dan el visto bueno al resto de la propuesta, pero matizan que «hay que darle una seria pensada al aparcamiento».

Elena Estévez manifiesta asimismo que la apuesta por un parking subterráneo tan cerca del mar «nos parece un atrevimiento y cierto desconocimiento de la zona». Así, alertó de que «el mar siempre gana terreno, y por supuesto también tiene sus efectos bajo tierra, en la mayoría de las ocasiones con mayor virulencia que en la superficie», añadiendo además que «podríamos estar ante una obra con constantes filtraciones, entradas de agua e incluso inundaciones».

Análisis concienzudo "ya"

Por último, señaló que su formación es plenamente consciente de que todavía resta por perfilar y desarrollar la actuación definitiva a través del plan director, y que el documento final se elaborará en los próximos seis meses, pero insiste en que «debe actuarse ya y hacer un análisis muy concienzudo antes de meter la pata para siempre». En esta misma línea ejemplificó con los «numerosos problemas» del aparcamiento subterráneo de la Praza Massó, «a pesar de estar más alejada del mar y de no tener la complejidad técnica y litoral de la Banda do Río».

El proyecto de Bandas da Ribeira incluye la creación de un anfiteatro, la potenciación de la pista deportiva y de los jardines de María Eugenia, así como la dotación de dos pérgolas en el entorno del astillero y de elementos para la protección contra los temporales. El presupuesto estimado alcanza los 5,1 millones de euros.