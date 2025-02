La Policía de Bueu, en jaque por falta de agentes, y Juncal exige más Guardia Civil

La falta de personal obligó hace meses al Concello de Bueu y a la Policía Local a prescindir del turno de noche, salvo los fines de semana y festivos y a base de pagar horas extras. Esta semana la situación fue incluso peor porque el jueves tampoco hubo turno de tarde. Ese día las llamadas fueron atendidas telefónicamente y derivadas por el jefe del cuerpo. «Ese día había só catro axentes: dous que prestaron servizo na quenda da mañán e outros dous aos que lles tocaba descansar», explican el alcalde y la concejala de Seguridade Cidadá, Félix Juncal y Laura Ogando. El regidor exige celeridad para la apertura de un puesto de la Guardia Civil en la planta baja de la Casa do Mar, un asunto para el que existe acuerdo desde la primavera de 2021 pero cuyos trámites van camino de eternizarse.

Los efectos de la ley que permite a los agentes de la Policía Local jubilarse a los 59 años llevan meses tensionando el servicio en Bueu. Oficialmente su plantilla es de doce agentes, pero en estos momentos solo hay ocho. De esas ocho personas hay dos que se encuentran en situación de baja o incapacidad temporal de larga duración. «Así que estamos con só seis axentes, pero dous deles esta semana tiveron que solicitar sendos permisos e quedamos unicamente con catro persoas. De luns a mércores a Policía Local foi capaz de manter o turno de tarde, pero o xoves foi imposible e foi atendido telefonicamente polo xefe», explican desde la Alcaldía.

Asumir funciones propias "e impropias"

El gobierno local agradece el esfuerzo que están realizando los agentes y asegura que están atendiendo tareas que no son de su competencia. «Están desenvolvendo as funcións que lle son propias e outras que son impropias, como as de seguridade cidadán e que lle corresponden á Guardia Civil. Ao final estamos indo en contra dos nosos propios intereses como administración, pero neste caso trátase de atender aos intereses da cidadanía», argumentan Juncal y Ogando.

El regidor se muestra molesto por la demora en la apertura y puesta en marcha del puesto de la Guardia Civil comprometido desde hace años con la Subdelegación del Gobierno y con el propio instituto armado. «Levamos anos tentando conseguir a cesión directa do baixo da Casa do Mar, pero ata o de agora foi imposible a pesar das peticións e queixas do Concello», lamenta Félix Juncal. A este respecto, el regidor exige más celeridad y compromiso porque «as forzas de seguridade do Estado páganse con cartos de todos os veciños, incluídos os de Bueu e que teñen os mesmos dereitos que outros municipios que si contan con cuartel ou posto da Guardia Civil».

Desde el Concello apuntan a la ley que permite a los agentes de la Policía jubilarse a los 59 años, pero sin cuestionar los derechos de los beneficiarios. «O problema é quen lexisla descoñece a realidade e expón aos municipios pequenos a padecer os efectos de decisións que se toman sen ter en conta as consecuencias», argumenta Juncal. Desde la Alcaldía ponen como ejemplo que esa ley, que está llevando al límite a más municipios del entorno, no viene acompañada de medidas que flexibilicen la incorporación de nuevos agentes para sustituir a los que se jubilan.

El proceso para dar cobertura a esas plazas oscila entre un año y medio y dos años, entre la oferta pública de empleo (OPE), oposición, periodo de formación y prácticas. Hace unas semanas el Concello de Bueu formalizó la contratación de cuatro nuevos agentes, pero que aún no se pueden incorporar porque deben completar su periodo de prueba. «Nós temos que pagarlle o seu salario base desde xa, pero non van a incorporarse ata o mes de xuño. Primeiro de prácticas e a partir de outubro como funcionarios de carreira», concluye.

Agradecimiento a la Policía y críticas a declaraciones «temerarias»

Félix Juncal y Laura Ogando afirman que de momento la única manera de mantener el servicio es a través de horas extra. «Temos que agradecer á disposición dos axentes e do seu compromiso, que están permitindo mitigar o impacto que doutro modo tería esta situación», afirman. Y ponen como ejemplo lo que sucede en otros municipios del entorno, que no cuentan desde hace tiempo con turno de noche ni de tarde. El alcalde aprovecha para «apelar ao sentido común e á responsabilidade, sobre todo por parte dos cargos públicos».

La apelación va dirigida «a quen provoca e fomenta maliciosamente a confusión na opinión pública con mensaxes demagóxicas e nas que só busca rédito electoral». Un mensaje que parece directamente dirigido al concejal no adscrito Daniel Chapela, que hace unos días criticaba el elevado pago de horas extra a un agente de la Policía Local. «Son declaracións temerarias e irresponsables, que descoñecen o funcionamento interno e as condicións nas que se están facendo», insiste el alcalde.Juncal reitera que el gobierno local seguirá autorizando las horas a los agentes que de forma voluntaria acudan a reforzar el servicio y permitan mantener los turnos.