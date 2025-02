Eugenio González: «Tan tranquilo estoy que voy a ver el partido del Cangas»

«Estoy muy tranquilo, tanto que voy a ir al Gatañal a ver el partido del balonmano del Frigoríficos Morrazo», manifestaba ayer a primera hora de la tarde el concejal de Deportes del Concello de Cangas y veterano político del PSOE, Eugenio González, que fue detenido el pasado miércoles por la Guardia Civil de Cangas, acusado de tráfico de influencias y un delito de usurpación de estado civil en una investigación por una denuncia en relación a una solicitud de baja de un vado que el edil habría presentado en nombre de una tercera persona. Su detención saltaba ayer a la opinión pública en medio de apoyos al concejal por parte del gobierno y petición de explicaciones por la oposición.

Eugenio González, en una reunión con la alcaldesa y directivos del Alondras. | Santos Álvarez

Eugenio González bajaba de su domicilio, sobre la 08.00 horas, como es costumbre en él, cuando le sorprendió la Guardia Civil, que lo detuvo y lo llevó en un coche camuflado hasta el cuartel de la Guardia Civil de Cangas, donde, en presencia de su abogado, se acogió a su derecho constitucional de no declarar. Apenas fueron 20 minutos en el cuartel, que no dejaron de ser lo suficientemente largos. Eso sí, se quedaron con su teléfono móvil, para monotorizarlo.

Aunque desde una buena parte del gobierno local se muestran apoyos a Eugenio González, la oposición municipal pide explicaciones al gobierno, a pesar de que los hechos que se dirimen tuvieron lugar en febrero de 2023, cuando Eugenio González estaba en la oposición , tras haber pasado por la cartera de Urbanismo, antes de haber sido cesado en julio de 2021 por la que era alcaldesa Victoria Portas, por el partido ACE, en relación a unos trabajos en las dunas de Rodeira. Pero lo cierto es que la polémica vuelve al grupo municipal socialista de Cangas. Supuestamente, el concejal firmó una solicitud para dar de baja un vado a nombre de una tercera persona que está en proceso de divorcio. La solicitud de la retirada de vado no llegó a tramitarse, pero su titular fue quien denunció. .De hecho, en ningún momento se entregó la placa del vado en las dependencias municipales.

El gobierno local guardó en silencio la detención de Eugenio González. La portavoz del PSOE, la concejala Sagrario Martínez, había comunicado a sus compañeros de gobierno (BNG y EU) lo que había sucedido, y se mantuvo el silencio.

Según indicaban ayer fuentes socialistas en Cangas, el edil no tiene pensado dimitir ni tampoco la ejecutiva solicitar su dimisión.

La defensa de Eugenio González señala que se le tomó manifestación el pasado miércoles en una investigación por tramitación de la baja de un vado en el año 2023 en la cual señalan que no ha tenido participación directa alguna. Es más, añaden, está comprobado que nunca se tramitó la solicitud y que todo ello ocurre dentro de un conflicto privado de una pareja. «En ningún caso estamos ante un caso de corrupción y habrá que respetar el desarrollo de la investigación y, por supuesto el derecho a la presunción de inocencia como sucede en todos los casos que son investigados».

El concejal se hizo cargo de la concejalía de Deportes tras la dimisión de la edil Iria Malvido que tuvo que cesar por un delito al volante este pasado mes de agosto. Su propósito era acabar este mandato y dejar la política por completo. Manifestó en varias ocasiones su deseo de que estos serían sus últimos años en la corporación y también a nivel orgánico dentro del PSOE. Ahora mismo es secretario xeral del PSOE de Cangas.

"En el PSOE respetamos las decisiones judiciales, que aún no hubo"

Ya ayer por la mañana comenzaron a llegar las primeras reacciones dentro del PSOE de Cangas por lo acontecido con la detención: «El PSOE es un partido que respeta las actuaciones judiciales y una vez más, deseamos que se investigue y clarifique hasta el final este asunto relativo a un vado, ya que el concejal Eugenio González no tiene nada que ocultar». Quien no se quiso pronunciar fue la representante del Esquerda Unida, Aurora Prieto, que considera que no es el momento de hacerlo. Pero, al contrario de lo que había sucedido con la ya exconcejala socialista Iria Malvido, tras su dimisión por un delito al volante de su coche interceptada por la Policía Local, no pidió la dimisión de Eugenio González.

La concejala del PP, Dolores Hermelo, en un pleno. / Pablo Hernández Gamarra

El PP exige explicaciones públicas de inmediato, tanto al PSOE como al gobierno local . Considera que tienen que rendir cuentas ante la ciudadanía . Muestra su desconfianza ante le hecho de que la detención se produjera el miércoles y el gobierno local no lo hiciera pública. «O Eugenio González ocultó los hechos a sus compañeros o el gobierno local trató de ocultarlos ante la opinión pública. Califica los hechos de muy graves. Pide a la alcaldesa que aclare cuando conoció los hechos y si mantiene la confianza en el concejal de Deportes. Alternativa dos Veciños, también en la oposición, pide explicaciones. Defiende la presunción de inocencia "pero estamos a falar de que esta persoa obtenta un cargo público e como tal a representación de todos e todas as canguesas, e que os feitos que se están a relatar son dunha transcendencia moi importante".

La concejala de Alternativa dos Veciños, Victoria Portas. / Julio Santos Álvarez

Al menos, de momento, nadie en el grupo municipal piensa que esta nueva sacudida que sufre el PSOE pueda influir en la gobernabilidad de Cangas. El BNG , grupo mayoritario dentro del gobierno local, ya dijo que iba a esperar a una sentencia firme y el PSOE provincial no prevé pedir la dimisión de otro de sus ediles. En este caso no se probaron todavía los hechos . Así que se prefiere esperar al pronunciamiento de los tribunales de justicia, que de estas cosas sabe el secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.

La alcaldesa: «Yo no gobernaba en febrero de 2023 y creo que hay que esperar una sentencia»

Respecto a lo ocurrido con el concejal Eugenio González, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), asegura que se trata de una investigación abierta sobre unos hechos ocurridos en un período en el que ella no estaba gobernando y que habrá que aguardar por el resultado de la investigación o que haya una sentencia antes de pronunciarse al respecto. Es una postura muy diferente a la que sucedió con la ya exconcejala socialista Iria Malvido, tras dar positivo en un control de alcoholemia de la Policía Local. Antes ya del juicio rápido, el BNG solicitó la dimisión de Iria Malvido, ya que la tasa de alcoholemia detectada triplicaba la permitida. En este caso, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, reconocía ayer que conoció la detención a través de la concejala socialista Sagrario Martínez, que la Guardia Civil, en ningún momento, le comunicó nada.