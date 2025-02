Basura para su eterno descanso

Ojalá que la frase pueda arrojar luces a los que siguen realizando vertidos incontrolados como el que se ve en esta imagen junto al cementerio de Cangas. Ojalá que podamos un día dar eterno descanso a estos vertidos y que desaparezcan de la faz de la tierra y sólo les podamos dar culto en el Punto Limpio que es en donde deben ser enterrados.

Siempre es cuestión de papeles

Habrá que esperar a cómo se desarrolla la investigación de la Guardia Civil en el caso del concejal Eugenio González para poder confirmar que su detención, en su casa y con un coche camuflado para acudir al cuartel a declarar en calidad de arrestado, era merecida. Por el momento, es una cuestión de un papel para una baja de un vado, al menos es lo que ha trascendido y si hay algo más se irá confirmando, aunque sí que está claro que no fue una infracción urbanística, como se publicó en algún medio, sino administrativa y entre una y otra hay mucha diferencia. Las investigaciones siempre son papeles; a la memoria nos vienen los famosos «papeles de Bárcenas», pero también otros tiempos en los que no todos se detenía en su casa. Bueno habrá que esperar al desarrollo de la investigación y si realmente hubo o no tráfico de influencias, un delito muy grave y muy castigado, sobre todo para un político, al que puede significar el fin de su carrera, aunque nada hubiera hecho con esos papeles. En fin que las palabras se las lleva el viento, pero los papeles y los móviles no. Miren los Premios Goya.

