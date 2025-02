AV dice que el gobierno de Cangas manipula los datos de la situación económica

Alternativa dos Veciños, que en la corporación municipal de Cangas tiene una concejala, Victoria Portas, afirma que los datos económicos facilitados esta semana por la concejala de Facenda, Xiana Abal, son falsos y manipulados.

Afirma que en cuanto a la reducción de la deuda bancaria, al término de su gobierno, estaba situada en 3 millones de euros (3.027.329,89 euros) y que esa cifra se fue reduciendo hasta un millón por año y con el acurdo plenario se aprobó que la última cuota sea la de junio de 2026. En relación al remanente de tesorería, afirma que no debe resultar sorprendente de que se situase en 3,2 millones de euros, ya que la ejecución presupuestaria de 2024 fue notablemente deficiente. Afirma que ninguna de sus enmiendas fueron ejecutadas, lo que significa, a su entender, que las familias no pudieron contar con el aula matinal ni con programa deportiva, que no se rehabilitaron viviendas para alquiler social y no se gestionó nada de la piscina, además de no comprar la capilla de Santa Marta, por no hablar de no ser capaces de licitar el contrato de Axuda no Fogar. AV habla también de incumplimiento del periodo medio de pago, que se sitúa en 35 días, superando en cinco el límite legal establecido. Dice AV que si existe remanente de Tesorería no se justifica esta tardanza.

También hace mención AV a la deuda con Promalar. Dice que se pagaron a la citada empresa los 2 millones de euros que se le debían gracias al cobro de la subvención del IDAE, por casi 2,7 millones de euros. El gobierno hizo público en su momento que el pago a Promalar se había realizado con remanentes de tesorería, no con subvenciones y menos con dinero destinado a otra cosa. Critica también la aprobación tardía del presupuesto de 2024 y discute que la mejora prevista para 2025 se deba a que no hay deuda heredadas del anterior gobierno. AV señala que son deudas que se arrastran de los tribunales de justicia desde antes del mandato de Victoria Portas y deja claro que «nunca estarán de acordo de pagar servizos non realizados con intereses desmesurados como los desbroces, a Promalar ou o do ximnasio sport, que supuxo máis de cen mil euros». AV reitera su compromiso con transparencia y dice que seguirá informando a la ciudadanía.