UVigo afirma que invitar solo a mujeres a «Elas Fan Cien Tec» apoya su autoconfianza

La organización de la jornada «Elas Fan Cien Tec», que se celebra el próximo día 11 en la Escola de Industriales de Vigo, considera que la estrategia de ofertar invitaciones exclusivamente a alumnas de IES Monte Carrasco es la forma más apropiada para contribuir a contrarrestar los riesgos culturales en las disciplinas de Ciencias y Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas (CTEM) que sufren las mujeres. Además, se indica que la Universidad de Vigo apoya esta propuesta por ser un espacio en el que se fomenta la autoconfianza de niñas y jóvenes que puedan participar durante unas horas en una actividad donde existen muchos estereotipos de género, sin la presión de compararse con sus compañeros. También se avanza que en la próxima edición (febrero 2026) se organizará una actividad complementaria exclusiva para los alumnos de los centros participantes, donde se les dará a ellos la posibilidad de acudir a «facultades feminizadas» en la misma fecha en la que sus compañeras acuden a la jornada «Elas Fan Cien Tec».

Leo Gala, concejala de Educación del Concello de Cangas. | G.N.

El comunicado de la Universidad de Vigo está relacionado con la polémica suscitada en el IES Monte Carrasco de Cangas, donde algunos padres consideran inapropiado, por excluyente, que, desde la organización de la Jornada se invitase a participar solo al alumnado femenino. Las quejas de padres llegaron a la dirección del centro, que se vio obligado a tranquilizar a los progenitores mediante un correo electrónico en el que defendía la actividad y la calificaba de educativa; mientras, algunos padres insistían ayer en hablar de discriminación, por mucho que fuera positiva. Ayer hubo silencio por parte del Anpa del IES Monte Carrasco, que sostiene que lo trasladado a una familia en particular mediante un WhatsApp no supone la posición oficial de la asociación. Tampoco se supo ayer si la polémica llegará al Consello Escolar.

Desde la Universidad de Vigo se manifiesta por escrito que la iniciativa de la mencionada jornada obedece a una actividad específica, desarrollada dentro de la programación del Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia na Universidade de Vigo, desde el año 2017, y con mucha demanda por parte de los centros de secundaria de la contorna. «A Universidade de Vigo apoia esa proposta por ser un espazo no que se fomenta a autoconfianza de nenas e mozas, que poden participar durante unhas horas nunha actividade onde existen moitos estereotipos de xénero se a presión de compararse con seus compañeiros. Estes obradoiros ofrecenlles una oportunidade para experimentar a se as protagonistas da Ciencia e da Tecnoloxía e coñecer a referentes da súa contorna», manifiesta la Universidad de Vigo.

Leo Gala: «Hai que potenciar que as nenas accedan con total garantía»

Entró también en la polémica la concejala de Educación del Concello de Cangas, Leo Gala (BNG) que afirma que casi en la totalidad de los centros educativos, ya sean propias o en colaboración con otras entidades, las actividades son totalmente integradoras y buscan cubrir al máximo alumnado posible, sin realizar distinciones. No obstante, la concejala de Ecuación también entiende que en días señalados, hay que potenciar precisamente que las niñas accedan con total garantía, confianza y seguridad a las carreras científicas y buscar actividades para las que ellas tengan oportunidad de conocer estas facultades, que muchas veces por roles o estereotipos de género no llega a ellas igual que a ellos. Afirma que ese es precisamente el objetivo del 11-F, que se llama : Día da Muller e a Nena na Ciencia, «e o que busca e a igualdade para que estas carreiras máis tecnolóxicas, nas que as mulleres son minoría, sexan más accesibles», concluye la concejala nacionalista Leo Gala, que para nada está de acuerdo con la queja los padres.