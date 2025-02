El PP acusa a la concejalía de Deportes de tildar de vándalos a los vecinos

El concejal del grupo municipal del PP José Luis Gestido critica la gestión del concejal de Deportes del Concello de Cangas, Eugenio González, tras solicitar un nuevo informe, esta vez jurídico, sobre el cierre al público de uno de los campos del kenyata, por estar impracticable y mientras no se repare. El edil popular considera que «ya está bien de tachar de vándalos a los vecinos y usuarios de los campos», una exclamación que sorprende, ya que el edil de Deportes en ningún momento responsabilizó a los usuarios del mal estado de los campos del kenyata. Gestido recuerda que hace tres meses, por decisión del pleno se había acordado controlar mediante personal municipal las citadas instalaciones, ahora debido a que no están practicables para el uso deportivo, se van a cerrar. «Desconocemos si con este informe se tomarán medidas para prohibir el uso a todos los clubes o colectivos o usuarios en general. Desde el PP no entendemos lo que está pasando, no entendemos que continuamente se está tachando de vándalos a los usuarios, vecinos y deportistas que utilizan esas instalaciones.» Afirma que en repetidas veces se denunció el mal estado de los campos y la concejalía no hizo nada. Gestido insiste en que lo que se necesita es mantenimiento preventivo y no soluciones improvisadas. «Esto refleja el abandono de los campos».