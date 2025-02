El plan director para la mejora de Banda do Río debe estar listo en seis meses

Las arquitectas María Fandiño y Miriam García tuvieron ayer la ocasión de explicar en Bueu los detalles de su «Bandas da Ribeira», el anteproyecto ganador del concurso de ideas para la mejora del barrio de Banda do Río. Aprovechando la conferencia de ayer en el Centro Social do Mar desde el Concello avanzan que los servicios técnicos municipales ultiman el trámite para adjudicarles el contrato para la redacción del que debe ser el plan director de las obras, que debe estar listo en un plazo de seis meses desde la firma.

La charla forma parte de las actividades organizadas por el Concello de Bueu y el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) con motivo de la exposición de las cinco propuestas que fueron premiadas por el jurado. El concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, fue el encargado de presentar a María Fandiño y Miriam García y explicó que después de la resolución del concurso ahora toca afrontar la segunda fase. Los trabajos presentados a ese certamen eran a nivel de anteproyecto y por tanto al equipo ganador se le encomienda la redacción del plan director. «Trátase dun documento técnico no que se detallan todas as actuacións para a mellora do barrio desde o punto de vista da mobilidade, accesibilidade, ambiental, servizos... Ten que ser unha proposta artellada, cunha programación por fases e con orzamentos estimados», subraya Villanueva.

La previsión es que la formalización del contrato pueda concretarse entre este mes de febrero y marzo, con lo que el plan director para el barrio de Banda do Río debería estar entregado en el Concello antes de acabar el año.

Parte del público que acudió al Centro Social do Mar a la conferencia de María Fandiño y Miriam García, ganadoras del concurso de ideas de Banda do Río, en Bueu. / Gonzalo Núñez

La propuesta premiada por el jurado se titula «Bandas da Ribeira» y está firmada por la arquitecta gallega María Fandiño, cuyo trabajo ha sido premiado por la International Federation of Landscape Architecture EUROPA, el Consejo Superior de Arquitectos de España o el Colegio de Arquitectos de Galicia (COAG), y Miriam García, cántabra y afincada en Barcelona, que es experta en planificación de la costa. Su anteproyecto ya incluye una posible secuenciación en cuatro fases y una inversión de hasta 5,1 millones de euros.

El título de «Bandas da Ribeira» es una doble alusión. En primer lugar, el objetivo es articular soluciones que protejan el espacio público de los temporales marítimos a través de una serie de «filtros» que se plantean para zona más próxima al mar. Y en segundo lugar se persigue evitar las inundaciones urbanas provocadas por lluvias torrenciales y posibles crecidas del río Bispo. En este caso las «bandas» son las calles Francisco Escáneo, Alexandre Bóveda, Rosalía de Castro y las dos vías más importantes del centro urbano: Pazos Fontenla y Montero Ríos. Todas contarán con un sistema de drenaje sostenible «detener, retener e infiltrar» las aguas procedentes de los cada vez más frecuentes episodios de lluvias torrenciales.