Máis que teatro no Auditorio de Cangas

«Non se pode ofrecer máis cantidade e calidade cos recursos que temos», proclama a concelleira de Cultura de Cangas, Aurora Prieto, ao presentar a «magnífica» programación que se ofrece ata o verán no Auditorio Pazos Varela. Como primeiro bocado, a representación esta tarde (20.00 horas) de «Vitória», unha peza de teatro autobiográfico para público adulto arredor da denuncia xudicial que interpuxo a actriz Iria Pinheiro contra o director dun programa de televisión no que traballou.

Nas próximas semanas subirán ao escenario cangués espectáculos de distintos xéneros. En febreiro, Oswaldo Digón presenta o monólogo «Outra movida» (venres 14); Whitedream a sesión de maxia «Dreaming Bubbles» ou Pompas de xabón (sábado 15); o Cine Club Cangas proxecta «Puan» (martes 18) e «Bird» (venres 21); Malasombra ofrece a obra teatral «Testosterona» (sábado 22) e Mornura o concerto de Entroido (venres 28).

«Reconversión», que presentará Ibuprofeno Teatro. / FdV

O mes de marzo comezará co festival solidario de música e danza a favor da Protectora de Animais do Morrazo (sábado 1). O Cine Club proxecta «Prefiro condearme» (venres 7); «As Margaridas» (martes 11); e «O caso de Abel Trem» (venres 21). Elefante Elegante presenta «Kioki» (sábado 8); La Tomasa Teatro, «Nemo, el Musical: Una aventura bajo el mar» (sábado 14); Ibuprofeno Teatro, «Reconversión» (sábado 22); Federico Pérez e Manquiña os monólogos do 15 aniversario das «Noites de retranca» (venres 28) e Sarabela Teatro, «O dragón de ouro» (sábado 29). Tamén haberá festival de comparsas a favor de Adicam (sábado 15), e o segundo concurso de canto e percusión da A.C. María Soliña (domingo 16).

Elefante Elegante presentará «Kioki» o 8 de marzo. / FdV

A programación de abril inclúe a representación de «As desterradas», pola compañía de teatro Excéntricas (sábado 5); as proxeccións do Cine Club Cangas os martes e venres; os festival de danza Pais de San Roque (sábado 12), «O ciclo do ano» pola A.C. Lembranzas da Ría (sábado 26); e o concerto da banda de música do Conservatorio Profesional Manuel Quiroga, de Pontevedra.

Sarabela Teatro porá en escena "O dragón de ouro". / FdV

Para maio, o Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela tamén ten prevista un cartel amplo e variado que comezará co espectáculo de maxia «Acero 2.0», a cargo do Mago Orbit (sábado 2). Continuará coas proxeccións do Cine Club Cangas, os martes e venres; a gala solidaria de Adicam (sábado 10), o concerto de canto coral das Letras Galegas (venres 16) e a Festa da Cultura (sábado 17) co acto institucional que inclúe a entrega dos premios Xohán de Cangas á creación artística/literaria e ao labor cultural e Ignacio Cerviño á recuperación/ promoción do patrimonio. O mes pechará co espectáculo «Continueixón», do televisivo Roberto Vilar.

Cara xuño xa hai programadas varias sesións do Cine Clube Cangas e a celebración da 42ª Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo de Cangas, que se desenvolverá ata o 5 de xullo. Neste tempo, tamén acollerá o Auditorio outras actividades como o certame de pintura e escultura «Arte no Morrazo» e actos de escolas de danza, música ou festivais escolares, que amplían a oferta cultural para O Morrazo e contribúen tamén a atraer visitantes, como destacaron a concelleira de Cultura, Aurora Prieto, e o director do Auditorio, Juanjo Pérez. A venda anticipada de localidades pode facerse a través da plataforma ataquilla.com.