Iria Pinheiro: «Vitória é un manual dunha persoa que pasa por un acoso sexual no traballo»

A actriz e dramaturga ouresana e afincada en Moaña, Iria Pinheiro, estrea hoxe no Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas (20:00 horas), a peza de teatro escrita por ela e autobiográfica «Vitória. Retrato dunha denuncia» sobre o proceso xudicial ao que se someteu cando denunciou por acoso laboral e sexual ó director do programa de televisión no que traballaba. Ambas sentenzas, tanto no xuizo laboral como no penal, emitidas cinco anos despois da denuncia,foron desfavorábeis a ela.

A denuncia foi presentada en marzo de 2018 por uns feitos un ano antes e a actriz dí que tanto a sentencia da xuiza do Laboral como a do xuiz do Penal son moi semellantes: «Se alude a que a denunciante ten unha episiotomía do parto e que un parto traumático pudo causarlle un trastorno psicolóxico e iso é un agravante, está demasiado sensible e ve cousas onde non as hai. o que non viu que aquelo eran bromas, que vai dentro da profesión, din que non te berraban a tí como actriz, se non ós personaxes. Tamén aluden a meu pasado de ter feito cabaré», afirma a actriz, que mesmo fala e violencia xudicial.

Iria Pinheiro recoñece que tiña a necesidade de levar o acontecido ao escenario «agora que pasou o tempo dos feitos desde os xuicios, que podo velo todo dun xeito global a nivel persoal e documental».

A obra de teatro documental foi escrita pola actriz nun laboratorio de escrita teatral, dirixido polo autor portugués Ricardo Correia e a dramaturga Vanesa Sotelo.

Na obra, di Iria Pinheiro, está toda a documentación xudicial e diarios personais, «que son as pezas do puzle da historia e se pode contar. É unha reflexión e unha maneira de axudar a outras persoas, é un manual dunha persoa que pasa por un acoso sexual no traballo, que pon unha denuncia, pasa por unha serie de cousas e creo que é bó contalo porque ten esa parte de manual de supervivencia, esa parte didáctica para as persoas que se podan topar nesta situación e que xa o pasaran, que poidan ter aquí un apoio» E tamén «unha reflexión aberta do que podemos facer coma sociedade». Con esta peza, Iria Pinheiro segue a liña de traballo documental que empezara co «Anatomía dunha serea» falando de violencia obstétrica, e logo con «Miss Espanha».

Sobre o escenario están a propia Pinheiro, xunto a Victoria Pérez e Salva del Río, con Susana Villaverde como axudante de direción.