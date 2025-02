La flota de la vieira supera los 4.500 kilos en la primera semana y espera la apertura de la zona II

La primera semana de la campaña de la vieira que encabeza la Cofradía de Bueu en la ría de Pontevedra arroja un balance más que positivo. Ya se superan los 4.500 kilos, que de momento suponen un volumen de negocio 28.350 euros. Además el sector aguarda noticias del Instituto Tecnolóxico de Control do Medio Mariño (Intecmar), que está analizando el muestreo realizado en la zona II. «A primeira analítica non é que dera ben, deu máis que ben: practicamente no límite para poder extraer incluso sen necesidade de eviscerado», explica el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas. De esta manera la cofradía confía en la apertura de este ámbito, que abarca gran parte del litoral de Bueu y se corresponde con el centro de la ría de Pontevedra.

Los barcos con «permex» [permiso de explotación] de la vieira pudieron sacar esta semana por fin sus rastros después de una espera de cinco de años. Las analíticas permitieron la apertura de la zona III y la Cofradía de Bueu encontró en la empresa Porto Cambados a un comprador dispuesto a absorber la producción de la ría de Pontevedra. Para esta campaña se inscribieron un total de siete barcos, casi todos de Bueu, pero también con representación de Aldán y Raxó.

La Cofradía de Bueu recupera la campaña de la vieira cinco años después / Gonzalo Núñez

El plan de explotación fija cuatro días de trabajo a la semana –en principio de lunes a jueves– y un tope máximo diario de 1.500 kilos. Un límite al que no se está llegando porque depende del número de tripulantes enrolados y a bordo en cada una de las embarcaciones participantes. «De momento estamos cun tope de 100 kilos por tripulante a bordo», explica José Manuel Rosas.

Reparto por días en la primera semana

Según los datos facilitados por la Cofradía de Bueu y la plataforma Pesca de Galicia el lunes las capturas fueron de 904 kilos, el martes fueron 1.147 kilos, el miércoles se superaron los 1.300 kilos y el jueves fueron 1.136 kilos. La vieira se paga a un precio único de 6,30 euros el kilo.

David García

Solo el hecho de que se pueda volver a extraer este recurso es una buena noticia. «Estamos falando dun recurso moi importante para o porto de Bueu», subraya Rosas. Durante años el bivalvo fue una de las grandes señas de identidad de la cofradía y se llegó a celebrar una fiesta de exaltación. Además la apertura permite «desconxestionar» otras pesquerías, como el pulpo, y redistribuir la presión pesquera. El sector también disfruta de una buena rentabilidad porque en la última campaña –entre finales de 2019 y marzo de 2020– el precio era de 5,50 euros el kilo.

Los barcos trabajaron esta semana en la zona III, especialmente en los alrededores de Tambo, que es la más pequeña. Por eso aguardan con esperanza una apertura de la zona II, que permitiría faenar en un ámbito más extenso y con más posibilidades de prolongar la campaña hasta el desove o mientras la toxina lo permita.

