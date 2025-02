Referentes da cultura, a ciencia e o deporte para fomentar o galego entre os xóvenes

A campaña 21 días en galego que ten en marcha Moaña suma este ano a uns 1.600 alumnos de Infantil, Primaria e Secundaria no reto de falar na lingua propia ata o vindeiro 23 de febreiro. Entre as actividades que se organizan arredor deste programa a concelleira de Normalización Lingüística, Dolores Chapela, repartiu nos institutos As Barxas e A Paralaia o cartel de «referentes para revolucionar o galego», ademais dunha guía didáctica e un catálolgo con referentes que teñen como obxectivo fomentar o uso do galego entre o alumnado.

O obxectivo é que o alumnado procure e comparta o seus propios referentes para transmitir a nosa lingua a través da música, da ciencia, do deporte ou da comunicación. Cada clase deberá cubrir un cartel con figuras de referencia que empreguen normalmente o galego. Entre as categorías están disciplinas como a gastronomía, o deporte, a ciencia e as novas tecnoloxías. A actividade conclúe compartindo o cartel a través das redes sociais. Está dirixida a todo o alumnado da ESO.