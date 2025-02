Propuestas en donde más bate el mar en Bueu

El frente marítimo del barrio marinero de Banda do Río es uno de los más batidos por el mar, pero también es uno de los entornos del casco urbano de Bueu que sigue guardando mucha historia de esa vinculación con un mar que antaño llegaba hasta dentro de las casas y que aún tiene posibilidades para lograr una humanización que ensalce esos valores de un barrio tradicional marinero que, por otra parte, pueden perderse. Por eso que el gobierno local de Bueu convocó un concurso de ideas para la mejora de este barrio del que ha salido un proyecto ganador, el de las arquitectas María Fandiño y Miriam García, bajo el título «Bandas da ribeira», con otros cuatro finalistas -un segundo y un tercer premio y dos accésit-que se encuentran a exposición en la sala Amalia Domínguez Búa hasta el 14 de este mes.

Los y las arquitectas de los cinco proyectos finalistas han plasmado en estos trabajos diferentes soluciones para humanizar el barrio, pero sobre todo su frente marítimo en donde la rompiente del mar es protagonista.

Infografía del tercer premio «Banda Batente». / Fdv

«Banda Batente», que ha resultado con el tercer premio y que es obra del estudio coruñés Costas Pedrós Arquitectos con Roberto Costas Pérez, Óscar Pedrós y Fernando Fernández Paéz, incluye en sus paneles una foto de una gran ola batiendo sobre el muro de Banda do Río. Aporta como solución arquitectónica plataformas voladas sobre el mar, conserva el espacio de la pista deportiva y abre la rúa Francisco Escáneo al mar. Crea un espacio público con pérgola, para juegos de chave y petanca. La propuesta guarda mucha relación con este espacio batiente con la idea de mejorar la condición de vida de los vecinos y dar a Banda do Río una imagen única diferenciada de otros lugares con paseo marítimo con un borde amable que vuela sobre el agua.

Ola que figura en el trabajo del tercer premio «Banda Batente». | Fdv

La idea ganadora, de las arquitectas María Fandiño y Miriam García -que hoy precisamente presentarán y debatirán en una charla a las 20:00 horas en el Centro Social do Mar, gira en torno al respeto por la idiosincrasia del barrio, mantenimiento su estructura esencial y poniendo en valor sus recursos naturales generando un paseo continuo que se ordena en bandas desde Can do Penedo hasta el puerto. Plantea un anfiteatro en la zona de Londra, refuerza el dique, crea un espacio con una grada, una gran plaza "Campo da ribeira", un área deportiva con los espacios denominados «Pista da sal» y «Parque da Sal» con un aparcamiento subterráneo para solucionar la falta de estacionamiento en el barrio.

Segundo accésit «Convergencia de paisajes». / Fdv

«Praia, barrio, braña» es el título del segundo premio, de los arquitectos compostelanos Miguel Silva Barral y Manuel Lajos, que buscan compatibilizar la actividad de la hostelería con el descanso de los vecinos. Construye un nuevo frente marítimo en donde mantiene la cancha deportiva, crea un arrecife artificial con elementos naturales (mejillón, algas y ostras) para minimizar las olas y plantea nuevas formas de interactuar con el mar en un contexto de pérdida de arenal, con piscinas de mareas como nuevas oportunidades de ocio así como la recuperación de los ríos enterrados para mitigar la erosión de la playa. Traslada las terrazas al lado del mar y propone y una reurbanización completa para mejorar la funcionalidad y estética del frente. Crea un paseo que conecte el barrio con el puerto de Beluso.

Infografía del primer accésit «Litoralia» . | Fdv

El primer accésit «Litoralia», de los madrileños Eduardo Roig y Nieves Mestre, incluye la pieza Palimpsesto, que abraza con una pérgola el astillero de Purrro y lo conecta con un edificio multiusos para albergar el área de mantenimiento y vigilancia de la playa. «Convergencia de paisajes», segundo accésit, de los barceloneses Narcís Font, Juan José Vargas, Johana Martínez y Germán Paipa, busca resaltar el paisaje de Bueu y potenciar el atractivo turístico y económico del barrio.

Diseño del proyecto ganador «Bandas da Ribeira». |