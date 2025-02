Portos declara la innecesariedad de los terrenos portuarios que reclama Cangas

El Consello Reitor de Portos de Galicia aprobó en la mañana de ayer la declaración de la innecesariedad de terrenos portuarios que no registran actividad portuaria en 8 municipios gallegos, entre ellos Cangas y Bueu. Esta declaración establece las bases para su reversión a la administración general del Estado, de manera que puedan ser transferidos a los concellos interesados en asumir su titularidad de este suelo en uso público vecinal.

Con esta declaración de innecesariedad, Portos de Galicia finaliza los trámites de su competencia dentro del procedimiento de reversión de los terrenos incluidos en la primera fase que en el caso de Cangas abarca el entorno de la plaza de abastos. El Concello de Cangas pagaba a Portos de Galicia un canon de 40.000 euros anuales por el uso de los mencionados terrenos para celebrar el mercadillo de los martes y los viernes.

En el pleno ordinario del pasado viernes, Cangas avaló la desafectación de los terrenos de Portos en el entorno de la plaza de abastos, la franja litoral comprendida entre la Capela do Hospital y la estación de autobuses. En el acuerdo de la corporación se insta al Gobierno de España a agilizar al máximo los trámites para que, una vez que Costas reciba los terrenos de Portos, estos reviertan al Concello de Cangas, o en su caso al de Bueu, en el menor plazo de tiempo posible.

El concejal del Urbanismo de Cangas, Antón Iglesias (BNG) afirma su intención de mantener contactos inmediatos con Costas del Estado para que los terrenos pasen lo más pronto posible al Concello, que por una cuestión burocrática no estén tiempo y tiempo en Costas, cuando fue labor del Concello negociar con Portos su devolución. En este sentido, Antón Iglesias y miembros del equipo de gobierno del tripartito tienen la intención de mantener una reunión con al delegado de Zona Franca, David Regades, con el fin de que ayude a agilizar este trámite. No hay que olvidar que se trata de una administración amiga. No hay que olvidar que el tripartito de Cangas está formado por BNG, PSOE y EU. Es decir, los socialistas están en la administración del Estado y también en el gobierno local, así como en la Zona Franca. La desafectación permitirá en su día que el Concello de Cangas, como propietario de los terrenos, pueda obtener subvenciones para atender a las muchas necesidades que hay en la zona que se recupera, además de poderla planificar desde el punto de vista municipal. Hasta la fecha, el Concello no podía incluir la mejora de la zona afectada en ningún proyecto para que fuera financiado bien por la Diputación de Pontevedra o por la Xunta de Galicia.