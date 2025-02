Padres del Monte Carrasco afean a la UVigo por invitar solo a alumnas a 'Elas Fan CienTec'

Polémica en las aulas del IES Monte Carrasco de Cangas. Un grupo de padres y madres del citado centro manifestaron su malestar con la invitación realizada por la Universidade de Vigo en la jornada 'Elas Fan CienTec 2025' para participar el próximo día 11 de febrero, Día Mundial de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. La invitación está dirigida a las alumnas de los cursos 2º, 3º y 4º de la ESO. Precisamente, el hecho de discriminar a los alumnos masculinos fue lo que molestó a algunos padres, que hicieron llegar a la Asociación de Pais e Nais (ANPA) su queja y también a la dirección del centro educativo, que dirige Damián Ríos.

El grupo de padres, que se oponen a que la mencionada actividad educativa priorice al alumnado femenino, aseguran que es discriminatoria y que a edades tan tempranas y en la universidad se debería premiar la igualdad, sin que haya actividades en función del sexo de los alumnos. Consideran que la actividad que organiza la UVigo fomenta una discriminación que, aunque positiva, es contraproducente para los jóvenes.

Durante la mañana de ayer, algunos alumnos sugirieron la posibilidad de acudir el próximo día 11 al centro vestidos de mujer en señal de protesta. Hay que indicarq ue el IES Monte Carrasco organiza para los alumnos que se queden en el centro ese día un encuentro con una pareja de investigadores, científicas e ingenieras para fomentar las vocaciones entre las generaciones de mujeres más jóvenes.

Desde la ANPA se quiere dejar claro que la queja no parte de la asociación, ya que no se trató el asunto a nivel oficial sino a título particular por parte de algunos progenitores, ya que no todos están en desacuerdo con la actividad. La secretaria de la citada asociación aclara que es solo la contestación a un problema planteado por una familia en concreto, que no se difundió a los demás socios y menos todavía a la prensa.

Por su parte, el director del IES Monte Carrasco, Damián Ríos, contestó por correo a las quejas que le hicieron llegar algunos padres por esta actividad que califican de excluyente y dice que tal vez éstas se deban a haber recibido una información parcial y que no se haya entendido el objetivo y finalidad de esta «salida complementaria». Se ofreció a dar las explicaciones necesarias a los padres para ayudar a comprender por qué es una actividad dirigida sólo a las alumnas del centro escolar.

También recuerda que se trata de una actividad educativa que se organiza desde la Universidade de Vigo, que no es el centro quien la concibe. Considera que la iniciativa es plausible y educativa. Afirma que explicó en su correo a los padres en que consistía la actividad e incluso facilitó enlaces sobre la misma. Señala que esta jornada de mujeres en la ciencia es para animar a las alumnas a escoger esta opción, en la que son minoritarias. Así, señala que en Tecnología, en el IES Monte Carrasco, hay matriculadas solo dos alumnas.

Damián Ríos asegura que personalmente no recibió ninguna queja por parte de familiares y que lo del malestar de los padres lo conoció a través de alguien de la ANPA. Deja constancia de que el centro considera que la actividad organizada por la Universidade de Vigo pretende dar visibilidad al trabajo de las investigadoras y científicas, con la que está de acuerdo del centro, de lo contrario no participaría en la misma.

En su correo señala que entienden como docentes que participar en una actividad de estas características es necesario y tiene sentido y que, no obstante, los departamento didácticos organizadores de la actividad atienden también las inquietudes científicas del alumnado masculino al programar en el centro un encuentro con una pareja de investigadores.

Un actividad dirigida a conmemorar el Día Mundial de la Mujer y de la Niña en la Ciencia

Desde la ANPA trasladan que no se han programado en ningún momento medidas para protestar contra la invitación solo de alumnas a la actividad de la Universidade de Vigo, pero desde algunos padres y alumnos se alimenta la posibilidad de que los alumnos masculinos acudan el próximo día 11 a clase en el IES Monte Carrasco vestidos de mujeres, con la clara intención de demostrar que existe una discriminación por sexos en la actividad y que se repudia este tipo de invitaciones donde se haga distinción por sexos.

La Universidade de Vigo, a través de la Escuela de Ingeniería Industrial, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Mujer y de la Niña en la Ciencia que se celebra el día 11 de febrero en todo el mundo, dedicará este mes a dar visibilidad al trabajo de sus investigadoras y científicas y a fomentar las vocaciones entre las generaciones más jóvenes más jóvenes.

El objetivo fundamental es dar a conocer la ciencia que se está llevando a cabo en la UVigo y acercar referentes femeninos en el campo de la I+D. El programa consiste en entrevistar a una mujer (ingeniera, docente, investigadoras...) para ofrecer a las alumnas una visión real de su trayectoria, promoviendo la inclusión de mujeres en la ingeniería. También habrá una pequeñas feria tecnológica presencial y también se conversará sobre las X Jornadas sobre Tecnologías y Soluciones para la Automatización Industrial.