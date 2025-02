El responsable de hormigonar el Camiño do Montiño: «Hay un retranqueo que no se hizo»

El responsable de las obras realizadas en el Camiño do Montiño, que es el linde entre las parroquias de Aldán y O Hío, manifestaba ayer que el hormigonado que tapa las escaleras primigenias es tan solo de cobertura y que se llevó a cabo para permitir el paso de las máquinas para la construcción de una vivienda. Quiere aclarar que su propósito es colaborar con el Concello de Cangas y hace hincapié en el hecho de que las asociaciones vecinales que se mostraron críticas don el hormigonado de las escaleras, no hayan reparado en el hecho de que el paso de vehículos hacia su propiedad no se puede realizar desde el camino porque uno de los vecinos no hizo efectivo el retranqueo al que está obligado. Afirma que se hizo todo con el beneplácito del Concello, aunque el edil de Urbanismo, Antón Iglesias, afirma que la licencia municipal que se le otorgó no fue para ese hormigonado.