«O peche de Ascon foi o drama da vida do meu pai»

Santiago Cortegoso (Domaio, 1974) escribiu e dirixe a obra «Reconversión» de Ibuprofeno Teatro, na que lembra o trauma do peche do estaleiro Ascon en 1984, que deixou na rúa a uns 1.600 traballadores nas dúas beiras da ría de Vigo. Entre os afectados estaba o pai do propio dramaturgo moañés.

Foi moi duro escribir unha obra co seu pai como protagonista?

Sempre tiven a intuición de que tiña que escribir unha obra sobre o que pasou aquí nos anos 80 coa reconversión industrial. Meu pai era traballador de Ascon e de pequeno vivín aquelas manifestacións e aquel ambiente de preocupación social, porque foi moita xente ao paro. Pero o fun aprazando. Nunca me puxen con ese texto porque me parecía unha obra moi difícil e non sabía como afrontala.

Por que se decidiu finalmente a facela?

Meu pai ten unha demencia senil moi avanzada e xa non pode contar nada. Agora teño que contalo eu, aínda que teño a sensación horrible de que chego tarde. Púxenme a investigar sobre o tema. Custou atopar información porque non hai moito escrito nin un documental sobre iso. O que máis escribiu foi o sociólogo Manuel Rúa. Foi un traballo duro. Tiven que adicarlle moitísimo tempo e moita enerxía. Falei con persoas e coa miña familia. Foi un contacto íntimo. Ao decidir que fora unha autoficción hai unhas implicacións persoais potentes.

Tras as súas investigacións, hai un patrón sobre a qué se adicaron despois os que quedaron no paro?

Houbo de todo. Foi un momento de moita incerteza. Houbo xente que se recolocou noutros estaleiros. Outros na construcción civil. Houbo xente que se prexubilou e xente que montou negocios e cambiou de sector. Meu pai non volveu traballar e ese é o gran drama da súa vida e da obra. Trátase dun espectáculo moi grande con oito actores e música de charanga en directo.

A figura do seu pai é protagonista entón?

Si. A obra segue a vida do meu pai e tamén segue a trama do fillo que está buscando ao pai ao investigar sobre el e intentando descubrir como foi a súa vida. Pero a través desa vida cóntase o que pasou, recreando o contexto histórico, as manifestacións e as asembleas. É o transcurso da xeración nacida nos anos 40 que viviron a expansión da industria, entraron na sociedade de consumo e logo levaron o batacazo da súa vida cando de repente se lles caiu todo.

Ten moitas lembranzas desa época na súa infancia?

Cando pechou Ascon eu tiña 10 anos. Lémbrome máis das manifestacións de despois porque xa era un pouco máis maior.