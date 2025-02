Moaña pide que Costas asuma la negociación de los terrenos para acabar el paseo de Seara

El proyecto para finalizar el paseo marítimo de A Seara en Moaña y enlazar así en una única senda O Con con Samertolaméu tiene en ejecución la primera fase, la de reconstrucción de los astilleros que debe estar lista en verano, pero de momento la segunda fase sigue en el aire. En el pleno del pasado jueves el gobierno local reconoció que tenía problemas para lograr todas las cesiones necesarias y la alcaldesa, Leticia Santos, trasladó esta situación al jefe del Servicio Provincial de Costas, Miguel García, en una reunión mantenida ayer y le solicitó que sea Costas la que gestione la adquisición de los terrenos.

Santos alega que Costas oficializó en febrero del 2023, después de tres años y ocho meses de espera, la concesión de todo el frente marítimo de A Seara para realizar este proyecto. «Sin embargo, la concesión se realizó sin disponer de los terrenos para poder realizar las obras autorizadas», lamenta la alcaldesa. Por ello, entiende que debe ser la propia Costas la que logre la posesión de todo el ancho de 6 metros desde la línea del litoral para poder buscar fondos y ejecutar la segunda fase.

La Dirección General de la Costa y el Mar estudiará esta petición. Cuenta con varias opciones que van desde negociar directamente las cesiones hasta la vía expropiatoria, aunque todo apunta a que iniciaría un procedimiento de recuperación posesoria. En esos seis metros no se tocaría ninguna estructura de vivienda.

Leticia Santos, que acudió a la reunión con el teniente de alcaldesa, Daniel Costas, argumentó que fue la propia administración estatal la que, entre sus condiciones para esta obra, vetó cualquier posibilidad de construir una pasarela volada sobre la lámina de agua, obligando a recurrir a la línea del litoral.

El Concello realizó gestiones en los últimos meses para recuperar esa franja de terreno que tiene en concesión por un periodo de 15 años prorrogables hasta 30. Lograron la cesión de los seis metros por parte de varios propietarios, pero en otros casos el compromiso fue solo por tres metros de ancho mientras que uno de ellos no acepta ningún tipo de cesión.

Esta es precisamente la razón que llevó al gobierno local a explicar, ante una moción del PSOE, que no habría en los presupuestos municipales una partida específica para el paseo de Seara «para no bloquear fondos cuando no tenemos los terrenos para ejecutarlos».

Santos urge una nueva reunión para pedir el arreglo del peligroso muro de O Con

Ayer mismo el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, volvió a referirse a este asunto para ofrecerse al Concello a «para ayudar a resolver el problema de la financiación y de las cesiones con los propietarios». Pide, el socialista, «trabajar juntos hacia el objetivo común de finalizar el paseo de Seara».

Praza de Abastos

En la reunión mantenida ayer con el responsable de Costas en la provincia, la alcaldesa urgió la ansiada desafectación del edificio de la Praza de Abastos, solicitada por el Concello en el ya lejano año 2018. Desde el organismo estatal explicaron que el expediente superó el primer filtro comenzando a tramitarse la solicitud, por lo que el siguiente paso implicaría conocer si se acepta o no la desafectación. Hay que recordar que el Concello contó con proyectos para la planta alta del inmueble relacionados con el emprendimiento pero que no llegó a ejecutarlos al no tener la titularidad del inmueble.

Estado avanzado de la rehabilitación del astillero de Casqueiro. / | S.A.

En cuanto al muro de la playa de O Con, que se encuentra en un estado muy precario obligando a cerrar desde hace años el mirador por riesgo de derrumbe, los cambios de personal en la dirección general están retrasando la intervención. La regidora reiteró una solicitud de reunión para hablar exclusivamente de ese tema.

El estado de esa estructura obliga incluso a acordonar, ante el desprendimiento de cascotes, una pequeña franja de la única playa del municipio con la distinción de bandera azul.

La concesión del vial da Praia, lista en seis meses

La reunión de ayer llegó después de que el lunes el Servicio Provincial de Costas haya sacado a información pública, por un período de veinte días, la solicitud del Concello de Moaña para la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) en Samertolaméu (Meira) para el «Proyecto de humanización da carretera da Praia» con un ámbito de 2.328 metros cuadrados.Ayer se informó a la regidora de que en un periodo de seis meses el Concello podría contar con la concesión. Sería entonces cuando Moaña podría buscar los fondos para ejecutar los trabajos.Se trata de una obra priorizada por el Consello Veciñal de Meira y cuyo proyecto se redactó con una subvención del antiguo Plan Ágora de la Diputación y siguiendo por lo tanto sus criterios. Por ello, si este año se logra la concesión, la intención inicial del gobierno municipal es incluirlo dentro de los proyectos que financia el Plan +Provincia de la propia Diputación, para que sea una realidad lo antes posible.El objetivo en el vial de Samertolaméu es dar preferencia de uso peatonal con plataforma única al entorno del núcleo de casas marineras frente al acceso a la antigua isla de Samertolaméu y al puerto de Meira, prolongando la preferencia que ya tienen las calles Calexón de Ríos y Calexón de Suárez.La zona peatonal ganará 1.478 metros cuadrados , con un aumento del 274%. Aunque la plataforma única priorizará al viandante en todo momento con excepciones para los residentes.

