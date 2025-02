Una lección de donación de sangre

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) recordó esta misma semana la necesidad de aumentar el número de donaciones, sobre todo de Cero Negativo, ya que en enero y en febrero es cuando más se reduce la base de potenciales donantes puesto que son meses en los que suelen coincidir un aumento de casos de enfermedades, como la gripe, que impiden la donación de forma temporal, hasta la recuperación de las personas afectadas. Y con esa llamada a donar, ayer se acercó una de las unidades móviles de ADOS hasta el instituto María Soliño de Cangas, en donde la respuesta fue muy positiva.El semáforo de sangre para esta semana apunta a niveles bajos de A Positivo y Negativo y Cero Negativo, éste último conocido popularmente como donante universal.

La unidad permaneció de 10:00 a 14:00 horas y a las 13:30 ya habían pasado por el autobús una veintena de alumnos de los 60 mayores de edad en el centro. O Morrazo es una de las comarcas a las que ADOS no falta con el desplazamiento de sus unidades móviles. Si no está en Cangas, está en Moaña o en Bueu. De hecho esta misma semana estuvo el lunes a Bueu en donde permaneció junto a la antigua Casa del Mar, de 16:00 a 21:00. Y este viernes y el sábado, la unidad móvil se volverá a desplazar a Cangas. Estará en la Alameda Vella, el viernes en horario de 16:00 a 21:00 y el sábado, de 10:00 a 15:00, dentro de un calendario semanal que ha incluido desplazamientos a Salceda de Caselas, delegación de la Xunta en Vigo; IES Laxeiro de Lalín, Pontecesures, Centro educativo Aloya y O Calvario, en Vigo; Academia Galega de Seguridade, calle Príncipe en Vigo yTeis y hoy y hasta el sábado a Caldas de Reis, Baiona, IES A Guía, Lalín y A Guarda. A la espera de conocer los datos de donaciones, que ADOS no presenta, los últimos publicados de O Morrazo son de 2021, un año marcado por la pandemia en donde la tasa de donaciones fue de 36 por cada 1.000 habitantes, sin alcanzar la media que recomienda la OMS de entre 40 y 60.