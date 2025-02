El gobierno quiere que la Xunta asuma los comedores que gestiona el Concello

Por fin tuvo lugar ayer la ya aplazada en varias ocasiones, por distintos motivos, reunión del gobierno local de Cangas con los directores de los Colegios de Infantil y Primaria (CIP).

Lo cierto es que aunque duró cerca de dos horas no se salió con medidas concretas y correctoras, solo previsiones de fechas y malestar del gobierno con la Xunta por asumir competencias de obras que debería realizar el gobierno autonómico. Sí que el gobierno local, representado en la reunión, por la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), la concejala de Educación, Leo Gala (BNG) y la edil socialista de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, dejó clara su intención de que sea la Xunta de Galicia la que asuma la gestión de los comedores de los centros escolares del municipio, algo que ya sucede en el municipio de Moaña y que en Cangas solo se da en el colegio de Castrillón, en Coiro. Hasta la fecha, en los demás centros, gestiona y licita el Concello. Según se señalaba ayer en la reunión, el hecho de que en Cangas no hubiese convenio con la Xunta se debía a una medida que había adoptado en su momento un gobierno del Partido Popular, pero que los demás gobiernos locales que tuvo Cangas no fueron capaces de cambiar, con la excepción mencionada de Castrillón. En Cangas se paga una tasa de 4,37 euros por escolar, mientras que si están en manos de la Xunta el coste para los padres es cero. En este sentido, las Anpas de los CEIP de Cangas van a presentar una moción para que los comedores pasen a manos de la Xunta de Galicia. Se acordó darles la palabra en el pleno donde se debata este asunto. Al Concello, los comedores le cuestan 50.000 euros al año.

Los directores presentarán al gobierno un listado con las obras más importantes que hay que afrontar y el gobierno local determinará las más urgentes, priorizando siempre cuestiones relacionadas con la seguridad. Según manifestaron la alcaldesa y la edil de Educación, los directores se mostraron comprensivos con la escasez de recursos y falta de personal del Concello. Precisamente en este apartado sí que va a haber novedades. El Concello contratará a una persona de usos múltiples para que se encargue de las reparaciones en los colegios. Esto no empezará hasta abril, ya que tiene que haber un proceso de selección y c contratación. También se volvió a hablar, una vez más, del muro de San Roque, que para el Concello debe arreglarlo la Xunta porque los daños son estructurales, no es mantenimiento.