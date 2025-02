El Concello va a reponer el busto de bronce de Xoán Piñeiro robado en 2023

Casi dos años después de que el busto de bronce del escultor Xoán Piñeiro, ubicado en la Alameda Vella o de Félix Soage, el Concello de Cangas decidió reemplazarlo por uno semejante. El coste no va mucho más allá de los 2.000 euros, pero entre la falta de partida porque no había presupuestos y los líos políticos que hubo que afrontar, esta cuestión fundamental en la Cultura de Cangas, había sido relegada a un segundo término. Pero ayer ya se hizo oficial que habrá nuevo busto. Otra cosa es si satisface a aquellos más puristas con estos temas. Lo de verdad preocupante es que la mayoría del pueblo de Cangas no hacía de menos la ausencia del busto, a pesar de su importancia académica. Claro que tampoco la zona en la que estaba colocado era la más idónea, en un rincón de la alameda, casi oculto; de hecho estas circunstancias fueron las que propiciaron que se produjera el robo.

El busto de bronce estaba incrustado en una gran roca y representaba el homenaje de Cangas al artista Xoán Piñeiro, que logró la admiración de toda Galicia. Fue el arqueólogo Benito Vilas quien alertó de la desaparición del busto de bronce. Lo hizo el 12 de marzo del pasado año, pero no se sabe a ciencia cierta cuando se produjo el robo. El jefe de la Policía Local, en aquel momento Alberto Agulla, dijo que hacía quince días que se había abierto expediente por los hechos. Según el Benito Vilas, lo autores tuvieron que emplear palancas para retirar el busto. Lo que no hicieron los ladrones fue llevarse la placa, también de bronce, porque estaba atornillada en la piedra. El monumento había sido restaurado por el citado arqueólogo en el año 2020, tras aparecer pintado de colores en 2018.