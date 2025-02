La tercera mudanza del archivo de Bueu

El Arquivo Municipal de Bueu afronta estos días la tercera mudanza de su historia reciente. Después de más de 20 años en el Centro Sociocultural de Cela ahora emprende su regreso al centro de Bueu, en la planta baja de la nueva Biblioteca Torrente Ballester. Un traslado que implica mover más de 5.700 cajas con documentación histórica.

Primero estuvo en la planta alta de la casa consistorial de Bueu, que durante muchos años estaba acondicionada como vivienda del secretario municipal. Luego estuvo en un bajo de la Avenida de Cangas, que en teoría iba a ser una sala de velatorios. A finales del año 2003 se llevó a un lugar menos fúnebre: al entonces recién inaugurado Centro Sociocultural de Cela, donde ha permanecido hasta ahora. Es el Arquivo Municipal de Bueu, que agrupa más de 5.700 cajas de documentación sobre la historia del municipio. Desde su constitución en el año 1836 hasta la actualidad, aunque la implantación de las nuevas tecnologías ha contribuido a reducir considerablemente el volumen de documentos en formato papel.

La mudanza comenzó el lunes y si todo marcha según lo previsto antes de acabar la semana estará concluida. El actual archivero municipal, Belarmino Barreiro, comenzó a trabajar en el Concello de Bueu en 1996 y de alguna manera en sí mismo es una autentica fuente documental sobre la historia de Bueu y de su archivo. «Antes non había un arquiveiro como tal, senón que cada departamento facía un inventario ao final de ano e toda esa documentación subíase á planta alta do Concello [donde ahora está la Alcaldía] e que se empregaba como unha especie de faiado», cuenta. En realidad aquello no era un archivo, sino un almacén de cajas con documentación. A mediados de la década de 1990 había unas 2.000 cajas y unos 500 libros que se repartían entre las estancias de la planta alta, que aún conservaba la distribución de una vivienda.

Un operario de la empresa de transportes traslada cajas del archivo a su nueva ubicación en la biblioteca de Bueu. / Gonzalo Núñez

Cuando Belarmino Barreiro entró en el Concello comenzó a ordenar todo aquel maremagnum documental por indicaciones del entonces alcalde, Xosé Novas. «El fora o primeiro alcalde da etapa democrática (1979-1983) e as veces pedía proxectos daquela época, que sabía que existían pero que non se chegaran a executar, como o caso dun matadeiro comarcal en Castiñeiras. Pero nadie atopaba nada alí», recuerda.

El concejal de Patrimonio, Alberto Moital, montando estanterías en una de las salas del nuevo archivo de Bueu. / Gonzalo Núñez

Así se comenzaron a poner las bases para ordenar aquel océano de confusión. Barreiro destaca que el Arquivo de Bueu conserva la inmensa mayoría de los fondos desde su constitución como ayuntamiento de nueva planta, en noviembre de 1836. Curiosamente las lagunas más significativas se refieren a los años posteriores a la transición democrática. «Hai documentos ou proxectos que faltan porque o concelleiro de turno os collía porque lle facían falta, pero logo non se reintegraban», cuenta.

La carta foral de 1503, el documento más antiguo del Arquivo de Bueu. / Arquivo Municipal de Bueu

El archivo municipal salió por primera vez de la casa consistorial en octubre de 2001. Se llevó a un bajo en la Avenida de Cangas, que inicialmente quería acondicionarse como velatorio municipal. Como el lugar no reunía los requisitos de Sanidade se acabó usando como archivo, o más bien, como almacén documental. Allí estuvo apenas dos años porque durante 2004 se llevó a Cela, donde a pesar de las humedades y problemas del edificio constituía un lugar mucho más digno y acorde a un archivo.

El edil de Patrimonio, Alberto Moital, en el nuevo archivo. | G.N.

Tristemente durante esos traslados se extraviaron algunos elementos de gran valor patrimonial, como el plano original de la Villa de Bueu elaborado en 1926 por Rafael Picó, que tenía unas medidas de 3x2 metros o un arca de madera para guardar legajos que databa del siglo XIX.

El bajo en el que estuvo el Arquivo de Bueu entre octubre de 2001 y finales de 2003, donde en su momento se quería abrir un velatorio. / G.S.V.

Es casi imposible cuantificar el número de documentos que guarda el Arquivo de Bueu. Pero hay un dato que puede servir para hacerse una idea de su inmensidad. Hace unos años, dentro de un programa de la red de archivos municipales de Pontevedra que impulsaba la Diputación, se acometió la digitalización de una parte. «Os técnicos, con bo criterio, deron prioridade a toda a documentación do século XIX, que era a que tiña máis risco de desaparecer», apunta Barreiro. En ese proyecto se digitalizaron 1 millón de folios. «Iso dentro do conxunto documental do arquivo apenas é nada, unha porcentaxe moi pequena», precisa. Una gota de agua en el océano.

Los operarios de la empresa de transportes cargan en Cela cajas con la documentación del archivo municipal de Bueu. / Gonzalo Núñez

Está por ver si este tercer viaje del Arquivo de Bueu es el último o si aún le quedan más mudanzas. El actual archivero municipal no oculta que su anhelo es que algún día pueda volver al edificio del Concello de Bueu. «Creo que o lugar ideal é o espazo da planta baixa no que antigamente estaba a Biblioteca Popular de Bueu», concluye.

Una carta foral fechada en 1503 El Arquivo de Bueu guarda toda la documentación desde la constitución del ayuntamiento en 1836, incluyendo todos los libros de actas de los plenos. Y hay que tener en cuenta que cuando se constituyó el concello las parroquias de Aldán y O Hío formaban parte del término municipal bueués. La segregación fue en 1873 y hasta el archivo bueués acudieron muchos investigadores para comprobar si en el censo de la época aparecían Ignacio Cerviño o José Cerviño, sobre los que existía la discusión de quién era el autor del famoso Cruceiro do Hío. Pero ni uno ni otro figuraban en esos censos. Pero el documento más antiguo que se guarda en el archivo bueués es mucho más antiguo. Se trata del foro del Lugar e Casal do Piñeiro, fechado en 1503. Es un protocolo notarial redactado en gallego de la época, lo que le confiere un valor añadido porque se trata de los inicios de los «séculos escuros», cuando el gallego estaba desterrado de la vida pública. Este es precisamente uno de los valores del Arquivo de Bueu, que guarda una pequeña pero valiosa serie sobre la redención de los foros. Esta figura legal entre los propietarios de las tierras y los arrendatarios que la trabajaban estuvo vigente hasta la década de 1920. Los concellos jugaron un papel importante en esa extinción porque actuaron como intermediarios y fedatarios.

