Reclaman al Concello por despido nulo

La Ley de Estabilidad Laboral provocó daños colaterales, más notables en algunas administraciones que en otras, en algunas plazas que en otras. Este es el caso de unas limpiadoras que denunciaron al Concello de Cangas por despido nulo y reclama indemnización por vulneración derechos fundamentales. En uno de los casos, la demandante mantiene que fue despedida en situación de incapacidad temporal, desde el 19 de septiembre de 2024, situación que se prolongó hasa el 31 de diciembre de 2024 y el despido se produjo el 6 de diciembre de 2024. Asegura que no recibió ninguna notificación por escrito o resolución con carácter extinto, más allá de una posterior llamada de teléfono. La trabajadora había sido contratada con carácter temporal para la cobertura de un puesto de trabajo, sin que la duración pudiera ser superior a tres meses. La demandante asegura que se superó este plazo por el que debía de pasar a ser trabajadora indefinida.

Son varios los casos, dos de ellos llegaron ya al Juzgado de lo Social de Vigo. El Concello de Cangas, como muchas otras administraciones, se vio inmerso en proceso de estabilización que duró hasta finales del pasado año, y que en el caso de Cangas comenzó dos años antes, cuando salió la ley. Desde el Concello de Cangas se entiende que las limpiadoras estuvieron contratadas por alrededor de dos años. Asegura que las trabajadoras firmaron el contrato hasta que se cubriera la plaza, algo que era muy dificil de prever, pues el proceso de estabilización fue largo y complejo y no se sabía la fecha fija de la ocupación de la plaza, de ahí que tampoco se pudiera comunicar a las trabajadoras de su despido con la antelación que debería de desear.

Mientras las trabajadoras alegan despido arbitrario, desde el departamento de Personal se niega este extremo, ya que se recuerda que en el Concello de Cangas no hay Relación de Puestos de Trabajo (RPT), así que se utilizó la lista para depedir a las que quedaban fuera del proceso de estabilización laboral del Concello de Cangas, así que la número 1 fue la última en ser despedida. Desde el Concello de Cangas se considera que se hizo todo el proceso de manera legal y con el respaldo de los asesores jurídicos del Concello. También se advierte que en este mandato no se concatenaron contratos de tres meses en tres meses, con la firme intención de no consolidar contratos.

En el proceso había que cubrir 26 plazas de limpiadoras

Durante el tiempo que duró el proceso de la estabilización laboral del Concello de Cangas se produjeron también muchas jubilaciones, más de lo que se pudiera esperar. Hubo que cubrir 144 plazas y las que se cubrieron prácticamente al final de este proceso fueron los trabajadores de la limpieza viaria y de la limpieza de edificios, en este último caso había 26 plazas. Hay que tener en cuenta que eran plazas que iban rotando mucho y a las que se accedía por listas.Las trabajadoras despedidas también reclaman una indemnización adicional, ya que entiende que fueron despedidas sin causa justificada de forma sorpresiva y sin cumplir con las formalizadas exigidas en la normativa laboral vigente. En la demanda, se sostiene, en uno de los casos, que la trabajadoras, al aceptar el empleo, aun siendo una situación temporal, confiaba en conocer con cierra antelación la finalización del mismo.

