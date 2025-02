Costas tramita la ocupación de DPMT para la humanización del vial da Praia

El Servicio Provincial de Costas ha sacado a información pública, para posibles alegaciones, y por un período de veinte días, la solicitud del Concello de Moaña para la concesión de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) en Samertolaméu en Meira para el «Proyecto de humanización da carretera da Praia» con un ámbito de 2.328 metros cuadrados.

Con este proyecto, encargado por el gobierno de Leticia Santos con una subvención del antiguo Plan Ágora de la Diputación y que había sido priorizado por el Consello Vecinal de Meira, se pretende dar preferencia de uso peatonal con plataforma única al entorno del núcleo de casas marineras frente al acceso a la antigua isla de Samertolaméu y al puerto de Meira, prolongando la preferencia que ya tienen las calles Caleixón de Ríos y Caleixón de Suárez.

Vial que se humanizará. / Fdv

La zona de actuación cuenta con una superficie de 2.328 metros cuadrados, parte de los cuales son de dominio público marítimo terrestre, de los que 1.790 (77%) están destinados en la actualidad al uso de vehículos y su aparcamiento y sólo 538 (23%) a uso exclusivo peatonal. Con este proyecto, se pretende revertir esta situación y pasar de los 538 metros peatonales a 2.016 (87%) y de los 1.790 de uso de vehículo a 312 (sólo un 13%). La zona peatonal ganará 1.478 metros cuadrados, con un aumento del 274%. Incluso, señala el documento, el 13% restante de la futura zona peatonal corresponde con un espacio de plataforma única con prioridad peatonal, por lo que se puede decir que el 100% del entorno pasaría a ser de dominio del peatón.

Infografía de la actuación. / "Un Mais Un arquitectos"

Los peatones dispondrán de 2.016 metros cuadrados y dentro de estos, 339 podrán ser usados por residentes para acceso en la categoría de «agás autorizados», no permitiendo salir del entorno por otro lugar que no sea el principal. Por otro lado, 312 metros cuadrados serán compartidos por peatones y vehículos con prioridad para los primeros. Se permitirá el tráfico rodado imprescindible (residentes, servicios y vehículos de emergencias). La zona de rodadura será realizada en hormigón con árido visto y el resto del espacio con hormigón semipulido. La pavimentación continua de hormigón se hará con dos acabados que ayuden a identificar la parte de los vehículos, pero no existirán barreras físicas que puedan interrumpir el paso peatonal.. Para evitar problemas de seguridad al peatón, se prohibirá aparcar en todo el ámbito, pero atendiendo a las demandas vecinales se permitirá un aparcamiento en línea, no en batería, en una nueva zona en la carretera da Ribeira. El diseño, con el que se busca también «un cambio radical de como se entende a vida na zona», incluye «faladoiros» en el gran espacio ajardinado en el centro del entorno, que favorezcan la comunicación entre las personas. Incluye 3 bancos tipo Longo en hormigón con iluminación indirecta en la base, 2 papeleras en acero zincado , 10 unidades de aparcabicis y luminarias de paisaje, inclinadas, las mismas que las utilizadas en la Rambla del Raval.

Otro detalle de cómo quedará la humanización. / "Un Mais Un arquitectos"

El proyecto se realiza siguiendo la estrategia del Plan de Movilidad Sostenible Municipal de Moaña (PMUS), de poner a peatones y ciclistas en primer lugar, en segundo el transporte público y en tercero el vehículo privado. El presupuesto de ejecución material asciende a 354.787 euros, según consta en el documento elaborado por el equipo de arquitectura «Un Máis Un arquitectos», integrado por Roi Abal Alves, Mario Fernández Estévez y Arturo Lagoa Núñez. La actuación no altera las condiciones urbanísticas del ámbito, ni se modifican las alineaciones.

En verde la zona afectada de Dominio Público Marítimo Terrestre. / Fdv

Este proyecto es el primer paso de otro más amplio del Concello para conseguir en Costas la concesión de todo el frente marítimo en donde está el parque y las pistas de tenis para hacer un complejo de más envergadura.