El Concello manda reponer el Camiño do Montiño y las escaleras hormigonadas

El hormigonado de las escaleras de piedra del Camiño do Montiño, senda tradicional entre Espiñeira y Vilariño y linde natural entre las parroquias de Aldán y O Hío, está causando revuelo entre los vecinos de la zona y ha obligado a intervenir al Concello de Cangas, que ha abierto un expediente de reposición de la legalidad que obliga al responsable de las obras a revertir este tramo a su estado original. Un inspector municipal ha visitado la zona y elaborado un informe que servirá de base para que el camino –un tramo de la Rúa Lontreira– recupere su imagen primigenia.

El edil de Urbanismo e Medio Ambiente, Antón Iglesias (BNG), conoce el problema desde hace varios días y se reunió ayer, por separado, con las partes implicadas. Primero lo hizo con el autor de la cimentación de dicho tramo, que le aseguró que se trata de una actuación provisional, para permitir el acceso de camiones con suministros para la construcción de una vivienda que está ejecutando en la zona alta, y que es facilmente reversible porque hay tierra y una lona de plástico para proteger las centenarias escaleras de piedra. Luego, el concejal recibió a representantes vecinales para explicarle los pasos que está dando el Concello y conocer sus demandas.

Entre esas medidas está garantizar la seguridad peatonal en ese tramo y canalizar de forma eficiente las escorrentías, que ya afectaban al entorno y temen que ahora aún lo hagan más sobre la capa de cemento. Iglesias insiste en que el Concello defiende los intereses públicos sobre los privados, pero también que el particular implicado en los hechos cuenta con licencia municipal para construir una vivienda, aunque el cartel informativo no esté visible, y para ello necesita un acceso viable. Asegura que está al tanto de todos los pasos, que supervisará que se cumpla la legalidad, que el Camiño do Montiño recuperará su imagen tradicional e incluso se mejorarán las prestaciones al vecindario.