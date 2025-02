Concello y Alondras ven en el campo de O Rosal un modelo de césped sostenible que aplicar en O Morrazo

El campo de fútbol de A Mata, en O Rosal, es pionero en instalar un modelo de césped artificial que prescinde del caucho y otros materiales sintéticos y emplea un compuesto de piña triturada, más ecológica y sostenible. La iniciativa despierta el interés del Concello de Cangas y del club Alondras, que están sondeando alternativas para sustituir la hierba artificial del estadio de O Morrazo con ideas más innovadoras y amables con el medio ambiente, y ayer visitaron el municipio del Baixo Miño para conocer ese novedoso sistema y su rendimiento. La alcaldesa, Araceli Gestido (BNG), el concejal de Deportes, Eugenio González (PSOE) , y el presidente del club cangués, Rafa Outeiral, destacaron conjuntamente sus virtudes, que se tendrán en cuenta a la hora de realizar la inversión de alrededor de 280.000 euros financiados con el Plan +Provincia.

Campo de fútbol de O Morrazo, con el césped visiblemente deteriorado. | Santos Álvarez

La delegación morracense de políticos y directivos quiso «coñecer de primeira man a transformación levada a cabo no campo de fútbol da Mata, que foi renovado con céspede artificial e recheo sustentable a base de piña triturada, unha alternativa ecolóxica ao caucho tradicional», destacan. Añaden que O Rosal «é exemplo de innovación sostible tamén no deporte, xa que foi un dos primeiros de España en renovar un campo de fútbol municipal con criterios ecolóxicos». La actuación es muy reciente y satisface a los interesados, aunque también plantea algunas dudas porque aún no se conoce bien su rendimiento a medio y largo plazo. El actual césped artificial de O Morrazo se renovó hace casi tres lustros y ha tenido «un bo comportamento», aunque su longevidad obliga ya a buscarle sustituto.

Tras la visita de ayer por la mañana la regidora destacó la importancia de este «proxecto pioneiro» que permitirá “non só mellorar a práctica deportiva no campo, senón que supón un paso fundamental cara á sostibilidade, reducindo o impacto ambiental das instalacións municipais». Y que puede servir de modelo para O Morrazo, pues el Concello de Cangas «aposta por un futuro verde e este é só un exemplo máis do noso compromiso». Durante la visita, Araceli Gestido quiso agradecer «a compañía e o interese» mostrado por el Alondras CF con el deporte base y el trabajo conjunto para «atopar unha solución máis sostible para o campo de fútbol, que deixe de liberar microplásticos que rematan na nosa ría».

En términos similares se manifestó el concejal de Deportes, Eugenio González, que resaltó «os beneficios desta iniciativa para os deportistas e para o medio ambiente», al estar basado en fibras naturales. «Sería óptimo poder contar cunhas instalacións de última xeración que non só beneficiarían aos deportistas locais, senón que tamén reflicte a nosa aposta pola sostibilidade a longo prazo», afirmó. Coinciden en que la visita «permitiunos afondar no proceso de transformación e compartir experiencias en materia de innovación e sostibilidade aplicadas ás instalacións deportivas». De este modo, el Concello de Cangas «demostra o seu compromiso co medio ambiente e aspira a consolidarse como un referente na innovación sostible".

Los trámites de cesión ya están en la notaría

El gobierno de Cangas recalca las bondades de este tipo de césped por razones medioambientales (materiales naturales y más resistentes al arrastre por riadas hasta la red de pluviales que acaban en los ríos o la mar) , pero también deportivas, por un mejor comportamiento frente a encharcamientos y efecto rebote, y porque tiene el visto bueno de la Federación de fútbol. Además, tiene un precio «similar» a otros sistemas menos sostenibles y que deben ser superados, en opinión de los representantes municipales. «A diferenza de prezo é asumible, e debemos dar exemplo desde a Administración», proclama Araceli Gestido.La alcaldesa también anuncia que un «avance» en los trámites para formalizar la cesión del campo de O Morrazo al Concello de Cangas tras aprobarlo la asamblea del Alondras y desmiente que haya trabas de los técnicos para llevarla a efecto. «Están preparando os documentos na notaría para ir a firmar», anuncia, y aclara que el modelo de cesión que se está aplicando «é plenamente válido para optar ao financiamento co Plan +Provincia e non existe problema ao respecto».