Cangas teme que la tercera ambulancia sea de 12 horas

La Asociación de usuarios A Voz da Sanidade de Cangas volvió a concentrarse un martes más ante el centro de salud contra el desmantelamiento de la sanidad pública. La portavoz, Carmen Nores, insiste en que no dejan de reafirmarse en las reivindicaiones como un Centro de Alta Resolucón (CAR) en lugar de un Centro Integral de Saúde (CIS) en Cangas; y en el mantenimiento del consultorio de O Hío. Son conscientes de que a la administración no le gusta de que la ciudadanía, como dejó plasmado en Vigo, vuelva a este relato. Con respecto a la tercera ambulancia, temen que vaya a ser sólo un servicipo de 12 horas, no de 24 «y esto sería empezar mal el tema».