La vieira vuelve a la lonja de Bueu después de cinco años con abundancia y calidad

Una espera de cinco largos años, pero por fin la vieira ha vuelto a la lonja de Bueu. La espera ha valido la pena. Los barcos que ayer comenzaron la campaña en la ría de Pontevedra volvieron sin grandes dificultades para completar el cupo que tenían asignado –solo uno de ellos, que este año se estrena en este arte, no lo consiguió– y certifican que hay abundancia de bivalvo y calidad. «Hai moito marisco, collemos moito cun tamaño de entre 10 e 11 centímetros que tivemos que devolver ao mar porque o que nos piden é de 11,5 centímetros. Pero iso é un bo sinal», explicaba al llegar a puerto el patrón del «Cambados», Adrián Golobardas. Ayer se descargaron 900 kilos, que una vez pesados fueron trasladados a Cambados.

El primer día salieron al mar cuatro embarcaciones: «Sagres Cuatro», «Cambados», «Nuevo Celita» y «Meteoro». Las tres primeras tienen su base en Bueu y la cuarta en Aldán.

Hoy se sumará un quinto barco, el «San Martiño» de Bueu, y mañana una embarcación de la Cofradía de Raxó. La producción la comprará íntegramente la empresa Porto Cambados, que está vinculada a la cofradía de la localidad cambadesa, a un precio de 6,25 euros el kilo. Un aumento importante con respecto a la última campaña, entre finales de 2019 y principios de 2020, en la que se pagaba a 5,50 euros.

Adrián Golobardas,a la derecha, ayer a su llegada a puerto. / Gonzalo Núñez

Normalmente traballamos ao polbo e a apertura da vieira permítenos levantar a cabeza. Traballas, pero polo menos traballas para algo Adrián Golobardas, — Patrón de "Cambados"

La flota tiene asignado un tope conjunto diario de 1.500 kilos. Ayer, con cuatro barcos se acordó hacer un reparto de 100 kilos por cada tripulante enrolado y a bordo. A partir de hoy, con la incorporación de nuevas embarcaciones, ese cupo oscilará entre los 90 y 95 kilos por tripulante. «O prezo e o reparto garanten unha boa rendabilidade para a frota», aseguraba ayer el patrón mayor de Bueu, José Manuel Rosas. No ocultaba su alegría por la vuelta de la vieira a la lonja, un producto que durante décadas fue una de las grandes señas de identidad de la Cofradía de Bueu pero que por culpa de la toxina ASP o amnésica su extracción es esporádica. Y a veces no llega solo con que las analíticas den negativo en toxina, sino que también es necesario contar con un comprador interesado en absorber las capturas y abonar un precio adecuado.

La toxina de momento solo permite abrir la zona III, que se corresponde con el fondo de la ría y los barcos ayer se concentraron en al norte de la isla de Tambo. Al filo de las 10.30 horas tres de ellos ya habían conseguido reunir el cupo que tenían autorizado y volvieron a puerto, a donde llegaron entre las 11.30 y 11.45 horas.

«O tamaño é bo, de entre 11,5 e 12 centímetros e tiramos ao mar moitísima vieira de 10 centímetros. Iso significa que polo menos nesa parte hai vida, agora toca traballar noutros sitios a ver como está», explicaba Adrián Golobardas. Los marineros resaltan la importancia de la reapertura de la pesquería de la vieira, que tiene efectos positivos sobre el resto del ecosistema. «Co rastro levantas o fondo, ablándase e vaise limpando. É o mesmo que cando labras unha finca en terra», destaca el patrón del «Cambados».

José Manuel Agulla (a la derecha), patrón del "Nuevo Celita", ayer en la maniobra de llegada a puerto. / Gonzalo Núñez

Xa son a terceira xeración da miña familia que vai a vieira. É moi importante a apertura porque permite mover os fondos mariños e ter máis alternativas de traballo José Manuel Agulla — Patrón del "Nueva Celita"

Uno de los barcos que comienza la campaña es el «Nuevo Celita», cuyo patrón es José Manuel Agulla. Durante el resto del año se dedica a la navaja, pero la posibilidad de trabajar la vieira para él es algo especial. Después de la jubilación del patrón del «Zapateiro» y posterior venta de ese barco Agulla es ahora el más veterano en la extracción de este molusco. «Xa son a terceira xeración. Antes ca min xa foron o meu pai e o meu avó», contaba ayer. «Hoxe [por ayer] quizais non foi un bo día para traballar porque había moita maruxía e o rastro saltaba moito no fondo», explica el patrón bueués. «Pero de momento non hai moita queixa, nesa parte ao norte de Tambo hai bastante e logo a ver se podemos traballar por máis sitios. Era moi importante volver porque así móvense os fondos e son alternativas distintas de traballo», insiste el armador del «Nuevo Celita».

Una opinión muy parecida a la que expresaban el resto. «Había moitas ganas de voltar. Nós estamos ao polbo todo ano, pero non hai moito. A apertura da vieira permíteche cambiar e levantar un pouco a cabeza. Traballas, pero traballas por algo», resumía a su vez el patrón del «Cambados».

Ayer se aprovechó para realizar un muestreo de la zona II, que es mucho más grande, para comprobar si es factible su apertura.

El patrón del "Sagres Cuatro" carga un palé con vieira en el camión para su traslado a Cambados, cuyo remolque fue precintado por el Servizo de Gardacostas de Galicia para impedir su apertura antes de llegar al destino. / Gonzalo Núñez