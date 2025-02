Bueu se adelanta a Augas y fija como «línea roja» la negativa a cambiar el cauce del Bispo

El Concello de Bueu mantendrá el próximo día 12 una entrevista con el director de Augas de Galicia sobre la propuesta en la que trabaja para reducir los efectos de posibles inundaciones y crecidas del río Bispo. El gobierno local acudirá a ese encuentro con una «liña vermella», tal como la definió el alcalde, Félix Juncal, en el pleno de ayer: la negativa a aceptar cualquier modificación o desvío del cauce natural del río Bispo. La propuesta salió adelante con el voto favorable de los dos grupos del ejecutivo local –BNG y PSOE– y del edil no adscrito, Daniel Chapela. El PP optó por la abstención y su portavoz, Elena Estévez, argumentó que se trataba de un paso precipitado puesto que a día de hoy aún no hay una propuesta ni proyecto sobre la mesa.

Los dos grupos del bipartito defendieron que sí es necesario tomar la iniciativa y de alguna manera adelantarse a la redacción de ese proyecto. «O que estamos facendo é marcar as nosas directrices, dicindo que non imos aceptar un cambio no cauce», argumentaba por su parte el concejal del PSOE, Celso Dopazo. El ejecutivo local llegaba además a este pleno con el respaldo de los dos colectivos vecinales de Banda do Río, con los que se reunió para pulsar su opinión y presentar el texto que se debatió ayer. «Poder marcar as liñas vermellas é sumamente importante porque non sempre temos a posibilidade de anticiparnos», sostenía a su vez el alcalde.

De momento en lo que avanzó Augas de Galicia no se recoge desviar en el cauce del río Bispo, aunque sí apuesta por abrirlo a su paso por el centro urbano, a la altura del colegio Virxe Milagrosa. La otra propuesta es la construcción de un tanque de tormenta o laguna artificial, de unos 22.000 metros cuadrados, en As Lagoas para recoger el agua procedente de hipotéticos desbordes del Bispo. Esta laguna se vaciaría a través de un canal subterráneo que pasaría por la calle Rosalía de Castro.

Una de las votaciones del pleno de ayer en el Concello de Bueu. / Gonzalo Núñez

La corporación también trató la propuesta del gobierno local para la construcción de un módulo adosado a la actual Casa do Mar como almacén para el club de remo. En un primer momento Elena Estévez planteó su retirada porque ayer mantuvo una conversación teléfonica con el patrón mayor, José Manuel Rosas, en la que explicaba que todavía no había podido tratar el asunto con el cabildo. No obstante, BNG y PSOE mantuvieron la propuesta, especialmente porque después de la reunión con el presidente de Portos de Galicia quedó casi descartada la opción de ocupar espacio de la actual explanada de la lonja. «Iso significaría modificar os usos da Delimitación de Espazos e Usos Portuarios (DEUP)», explicaba Félix Juncal. Ese trámite supondría alargar los plazos.

La corporación aprobó una moción presentada por el concejal Daniel Chapela vinculada a la conmemoración del Ano Castelao y a la celebración del Día da Galicia Mártir, que contó con la abstención del PP. Los populares a su vez presentaron otra propuesta para colocar contenedores específicos para la recogida de restos vegetales y de podas. El concejal Manuel Santos Pires defendió el buen resultado que está ofreciendo en otros puntos de la comarca y citó el caso de Francón, en la parroquia canguesa de Aldán.

Sin embargo, el bipartito se mostró en contra y expuso varios casos de un mal uso registrados en el municipio. Además, abogó por esperar al informe técnico encargado por la Mancomunidade do Morrazo para la licitación del nuevo contrato puente para el servicio de la basura.

En primer término, representantes de la asociación de vecinos de Ons, con su presidenta, María José Pérez (primera por la izquierda). / Gonzalo Núñez