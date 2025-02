Últimas prazas para un curso oficial e gratuíto de administrativo en Cangas

O Concello de Cangas ten previsto iniciar esta semana un novo curso da área de Administración no que se impartirá o certificado profesional de nivel 1 de «Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais», con 448 horas de duración. Trátase dun curso oficial e gratuíto financiado pola Consellería de Emprego e Comercio e Emigración da Xunta de Galicia, que se imparte de forma presencia na Casa de Oficios.

Non se require titulación de acceso nin outros requisitos, tendo preferencia as persoas en situación de desemprego, pero tamén poden participar persoas ocupadas. Máis información e inscricións no 986304650 ou en casadeoficios@cangas.gal.