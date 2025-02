O Morrazo, contra el maltrato de los perros en la caza

La Plataforma No a la Caza (NAC) lleva tres lustros promoviendo concentraciones para denunciar el maltrato a los perros utilizados en la caza, y en la de ayer en Vigo se hizo notar una amplia representación de la Protectora de Animais do Morrazo, que aboga por sus derechos y exige protección a las autoridades.

Cangas, en la rebelión de la Inteligencia Artificial

Tantos avances con las nuevas tecnologías y lo que viene en llamarse Inteligencia Artificial (IA) y resulta que nos perdemos en lo más básico. Puede constatarlo Emerxencias-Protección Civil de Cangas, que recibió el fin de semana una llamada «electrónica» desde un vehículo alertando de un derrumbe en la Autovía. El testigo no podía precisar el punto, pero sí que era en Cangas, aunque pronto se aclaró que no en la Cangas de O Morrazo, sino en la de Onís o la de Narcea, en Asturias. ¡Emplear tanta pasta en un coche de última generación para esto...!

Mucha orquesta pero poca batería en San Blas

Y siguiendo con nuestros «protectores civiles», no me canso de decir que siempre están donde nadie sabe a quién llamar. Por ejemplo, un domingo de madrugada en el atrio de fiestas de San Blas para recargar la batería de una furgoneta que se agotó durante la verbena nocturna y no había forma de arrancarla y dejar libre el recinto. Una tarea capitol (perdón, capital) porque la fiesta debe continuar.