Las Illas Atlánticas superan (otra vez) las 500.000 visitas y Bueu exige convocar la Mesa por Ons

El pleno ordinario de la corporación de Bueu que se celebra hoy a las 20.00 horas llega bastante cargado de asuntos. La moción sobre la Mesa por Ons no será la única propuesta acordada con vecinos. El grupo de gobierno BNG-PSOE presentará otra consensuada con los colectivos vecinales del barrio de Banda do Río sobre el proyecto que redactará la Xunta de Galicia a través de Augas de Galicia para construir una laguna artificial en la zona de As Lagoas. Se trata de un estanque de más de 20.000 metros cuadrados de superficie para recoger las aguas del río Bispo en caso de crecidas.

La intención de Augas de Galicia es que esta laguna pueda desaguar al mar a través de una canalización subterránea por la calle Rosalía de Castro. Esta opción ha generado incertidumbre e inquietud entre el vecindario, que teme que la obra sirva para desviar el cauce natural del río Bispo. La moción que se llevará hoy al pleno tiene como objetivo trasladar al depatamento autonómico la oposición municipal y vecinal ante una hipotética modificación del cauce natural del río.

El gobierno local tendrá además la posibilidad de trasladar y argumentar directamente esta postura con los responsables de Augas de Galicia. Nada más conocerse los planes del ente público desde la Alcaldía se solicitó una entrevista con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández. Esta cita ya está agendada y la reunión será el próximo 12 de febrero a las 11.00 horas en Santiago.