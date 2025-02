La Policía expedirá DNI y pasaportes en diez minutos con unidades móviles en la comarca

“Es un salto cualitativo en la atención a los ciudadanos, les llevamos las gestiones a su casa con trámites más rápidos, más cercanos y eficientes”, anunciaba recientemente el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en un acto para presentar los Puntos de Actualización de Documentos (PAD) fuera de las oficinas de la Policía Nacional. Será posible con los nuevos Vehículos Integrales de Documentación (VIDOC), que permitirán la expedición y personalización tanto del DNI como del pasaporte en el mismo día –«en diez minutos», sostiene– sin necesidad de acudir a una oficina física, y estarán operativas en las próximas semanas en Cangas, Moaña y Bueu, aseguran fuentes policiales y confirman los mandatarios de los tres municipios.

Así, los morracenses ya no tendrán que desplazarse a Vigo, Pontevedra o Marín para estas obligaciones oficiales y «no necesitarán pasar por los tres trámites habituales hasta ahora en las unidades móviles (un día para la huella, un día para la impresión en comisaría y otro para la entrega)». A ello se une la posibilidad de expedir pasaportes, un documento que hasta ahora se hacía de manera exclusiva en las Unidades de Documentación, por lo que las Vidoc «facilitarán e igualarán en posibilidades a los núcleos poblacionales que no disponen de infraestructuras» de Policía Nacional.

Las jefaturas superiores (en este caso, Vigo-Redondela y Pontevedra) fijarán los lugares de desplazamiento y los concellos confeccionan la lista de ciudadanos citados, como ya le han comunicado por escrito a las regidoras de Cangas y Moaña, Araceli Gestido y Leticia Santos. En Bueu conocen las intenciones «de manera verbal» y esperan que se confirme el nuevo sistema, que se puso en práctica en localidades de Valencia afectadas por la DANA.

Aunque no se han concretado fechas, su activación en O Morrazo es «inminente». «Esperamos contar con una de esas nuevas unidades móviles en el primer trimestre de 2025», explican, y anuncian que visitarán O Morrazo a corto plazo para concretar la ubicación. «El objetivo es asegurar que servicios públicos tan esenciales como la expedición de documentos de identidad estén disponibles para todos los españoles, vivan donde vivan», trasladan desde la Policía Nacional a las alcaldesas.

En Moaña la regidora, Leticia Santos, explica que contaron con fechas fijadas para renovar el DNI en enero y tendrán otra en marzo. A partir de entonces, la intención es contar ya con el nuevo sistema de tramitación y poder renovar también los pasaportes en el primer semestre de este año.

En la Policía Local y el Concello de Bueu no tienen confirmación oficial de este nuevo servicio. De momento, desde la Policía Nacional le trasladaron a la jefatura que está previsto que el servicio de renovación del DNI se realice a través de una unidad móvil, aunque no le ponen fecha. De hecho para este mes de febrero está confirmado el desplazamiento del equipo convencional, los días 17 y 20 de febrero, y con casi todas las citas ya agotadas.

Con respecto al servicio prestado a enfermos y personas con movilidad reducida, se seguiría realizando con normalidad bajo el sistema de atención anterior, en el que el personal policial se desplaza al lugar del ciudadano para confeccionarle el DNI.

Terminal de renovación de certificados electrónicos en el consistorio de Cangas. / G.N.

Renovación instantánea de certificados electrónicos

Una empresa tecnológica que trabaja para la Policía Nacional ya ha trasladado al consistorio de Cangas un terminal del Punto de Actualización de Documentos ( PAD), un aparato similar a un cajero automático que servirá para poner al día el DNI electrónico (DNIe), donde se pueden consultar los datos almacenados en el chip y realizar gestiones de activación de certificados y el PIN, entre otras funciones.

Contar con un PAD permitirá “axilizar múltiples xestións”, explicó la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, tras reunirse hace varios meses con responsables de la Policía Nacional que le ofrecieron instalar uno de esos terminales en el Concello. La regidora considera la propuesta “interesante e útil”, y respaldó la iniciativa, que necesitó también el aval del Pleno de la Corporación para firmar un convenio con el Ministerio del Interior que establece los términos y condiciones para la implementación del proyecto.

Este dispositivo se está implantando en municipios donde la Policía Nacional no tiene dependencias físicas permanentes, como Cangas. Con ella se pretende “acercar la administración y brindar un servicio más accesible a la ciudadanía, facilitando gestiones sin desplazamientos».