Gobierno y oposición se reprochan en Moaña el nuevo canon de Sogama

Mientras el Concello de Moaña y el resto de los ayuntamientos de O Morrazo analizan la reciente decisión de la Xunta de congelar el canon que Sogama cobra a los 61 concellos que envían basura a las plantas de compostaje de Cerceda, los grupos políticos siguen echándose en cara la subida del canon prevista.

En Moaña el BNG y el PSOE aprobaron una moción de los nacionalistas que exige a la Xunta que asuma el 60% de la subida que estaba prevista con el objetivo de que pague, desde el 2026, la totalidad de este incremento. En su defensa de la moción la concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, cifra en 706.542 euros el nuevo coste si no hay cambios con respecto a lo previsto. Lo consideró un «sablazo» y responsabilizó directamente a la Xunta de Galicia a la que exige «un nuevo modelo de gestión de los residuos».

Por su parte Diego Ríos, del PP, reduce esas estimaciones a 617.271 euros. Garantizaba, en la sesión, que la Xunta se encargaría de acarrear con el 60% de esa subida y acusó al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez de ser el responsable de que el canon, incluso con bonificación, pase en dos años de 56 a 95 euros por tonelada.

«La Xunta responde ante un nuevo sablazo de Sánchez, que es el único responsable de los nuevos impuestos que atacan el bolsillo de las empresas, los concellos y los moañeses», apunta. No en vano, el «tasazo» de las basuras de este 2025 afectará, aunque en distinto grado, a todas las comunidades autónomas.

En el primer pleno del año también se debatió una moción del PP para exigir la posibilidad de sustituir al representante del Concello en los consellos escolares de colegios e institutos «cuando no puedan acudir por enfermedad o causa de fuerza mayor», esgrimió Alfonso Piñeiro.

El gobierno local (BNG) utilizó su mayoría absoluta para votar en contra de la medida al argumentar que se trata de «designaciones nominales» en representación del Concello y que no caben las sustituciones. Señalan, los nacionalistas, que las Anpas están en una situación similar, no pueden sustituir a la persona designada si esta no puede acudir. Dolores Chapela argumenta que «es lo mismo que ocurre en la Xunta de Goberno Local» en donde no hay opción de cambiar a uno de los miembros. Piñeiro mostró su disconformidad asegurando que la normativa contempla las causas de fuerza mayor para estos cambios.

La sesión comenzó también con la aprobación definitiva de la modificación del Catálogo de Postos de Traballo para estabilizar a decenas de trabajadores municipales. Con los votos a favor del BNG, la abstención del PSOE y los votos en contra del PP se desestimaron las 17 alegaciones presentadas.