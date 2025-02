El pleno de Cangas exige reabrir el consultorio de O Hío y el PP elude votar en contra con una abstención "encubierta"

El pleno de Cangas acordó ayer exigir al Sergas la reapertura del consultorio de O Hío y la construcción del centro de salud conjunto para O Hío y Aldán. Un acuerdo que se adoptó ante la presencia de los colectivos vecinales de la primera de las parroquias, que portaban dos pancartas, y con el voto a favor de los tres grupos del gobierno local –BNG, PSOE y Esquerda Unida (EU)– y de la concejala de Alternativa dos Veciños (AV). No hubo votos en contra, pese a que durante su intervención la portavoz del PP, Dolores Hermelo, dejó patente que su grupo no compartía el texto de la moción. Sin embargo, en la votación los populares evitaron la foto de un voto en contra y optaron por una abstención encubierta: no votaron a favor, tampoco en contra ni levantaron la mano para manifestar su abstención. Pese a esa triquiñuela, técnicamente su postura se corresponde a una abstención.

La sesión comenzó donde se quedó el anterior pleno extraordinario del 20 de enero: con el debate de la adhesión al plan +Rueiro de la Diputación. Esta vez el asunto sí salió adelante, después de que en el anterior plenario PP y AV votasen en contra para manifestar su malestar con el gobierno local por las formas a la hora de convocar aquella sesión. Esas críticas se volvieron a reiterar ayer, pero en esta ocasión el punto salió adelante por unanimidad. Esa unidad se mantuvo en el siguiente asunto para solicitar la construcción de aceras en la carretera provincial entre Trigás y A Madalena.

El grupo municipal del PP de Cangas durante el pleno de ayer, en el que se abstuvo en la moción que exigía la reapertura del consultorio de O Hío. / Gonzalo Núñez

A continuación llegó el turno de la moción del BNG sobre el consultorio médico de O Hío. Una propuesta que rechaza la decisión «unilateral» del Sergas de cerrarlo e insta a la construcción de un centro de salud para Aldán-O Hío en los terrenos de O Viso cedidos en 2012 a la Xunta de Galicia. Un debate al que asistieron los colectivos vecinales de O Hío con dos pancartas: «Calidade sanitaria no rural. Médico para O Hío XA» y «Compromiso sen cumprir. Centro de saúde Aldán-O Hío XA».

Desde el BNG reiteraron su negativa a aceptar la devolución de las llaves del consultorio, una negativa tajante y una decisión inamovible por «dignidade», tal como sostuvieron la alcaldesa, Araceli Gestido, y el concejal Antón Iglesias. La moción contó el apoyo sin fisuras de PSOE y EU. La portavoz de AV, Victoria Portas, se mostró a favor, pero tampoco eludió reprochar al gobierno local que no solicite una reunión con el conselleiro de Sanidade para tratar este asunto. También mostró su preocupación por el estado en el que se puedan encontrar las instalaciones [cerradas desde 2020] y recordó que en caso de devolución el Sergas debe hacerlo en las mismas condiciones.

La última en intervenir fue la portavoz del PP, que desde el principio acusó al gobierno local de «enganar aos veciños» al realizar promesas que no podía cumplir porque la construcción del centro de salud no depende del Concello. Dolores Hermelo acusó al ejecutivo de «defender a sanidade desde o sillón» y no a través de la negociación con la Xunta, además de señalar que la ubicación de O Viso para el centro de salud no cuenta con el consenso de las dos parroquias. Y contrapuso la acción del gobierno local de Cangas con el de Moaña, ambos encabezados por el BNG. «En Moaña teñen ao Bloque dos listos, que protestan pero ao mesmo tempo negocian e en primavera van ter un novo centro de saúde. Aquí non temos nada, só papel mollado», afirmó. Esa expresión de «o Bloque dos listos» fue recibida con protestas por una parte del público y por el gobierno local, que la entendió como un insulto y una falta de respeto.

Una vista del salón de plenos de Cangas ayer, con los vecinos de O Hío al fondo con sus pancartas. / Gonzalo Núñez

En su turno de réplica Antón Iglesias se mostró proclive a copiar la estrategia de los «listos do BNG de Moaña» y concentrarse cada semana en lugar de cada 15 días. El concejal al acusó al PP de buscar excusas para no acometer la construcción del centro de salud de Aldán-O Hío y calificó de «invento» las discrepancias sobre el emplazamiento. «Primeiro era que non había terreos e logo que non hai consenso sobre a localización», espetó. A la concejala del PP también le contestó desde EU Aurora Prieto. «No Parlamento de Galicia eres parte do goberno [el PP tiene mayoría absoluta] e desde aí pódense facer moitas cousas», argumentó, pese a que Hermelo negaba ser «goberno».

La compra y la puesta a disposición de los terrenos de O Viso también fue objeto de controversia y Hermelo negó que fuese el BNG quien culminase esos trámites. «O único que fixeron foi unha operación de tesourería para mercar o terreo máis caro que se comprou por parte do Concello, 1.500 metros por 400.000 euros, e foi o goberno entrante [del PP, 2011-2015] quen o pagou», respondió Hermelo. Y aprovechó para recordarle al BNG sus contradicciones con respecto al consultorio de O Hío porque cuando se negoció su apertura como medida provisional se mostró en contra. «Dicían que era un cuchitril e que non había que gastar nada», aseguraba Dolores Hermelo..

Antes de la votación, la alcaldesa se refirió a las acusaciones del PP de usar la sanidad como arma política. Algo que Araceli Gestido puntualizó y apostilló: «Poucas cousas hai máis políticas que a sanidade; a política é a vida en sociedade e por tanto todo é política».