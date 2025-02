Moaña reconoce «dificultades» en las cesiones para acabar el paseo de Seara

La concejala de Patrimonio de Moaña, María Ortega, alerta de las «dificultades» que se está encontrando el Concello a la hora de cerrar todas las cesiones de terrenos para acabar el paseo marítimo de Seara, que sería la segunda fase de una actuación que ya tiene en marcha la rehabilitación de los astilleros tradicionales. En el primer pleno de la corporación de este año una moción del PSOE, defendida por Mario Rodríguez, exigía una partida para este paseo en los presupuestos municipales del 2025 con el objetivo de concluir esta obra en dos años. El socialista logró el respaldo del PP pero la moción no se aprobó por el voto en contra de los ediles del BNG que sustentan el gobierno local.

María Ortega aseguró que llevan tiempo tratando de negociar estas cesiones con los propietarios de los terrenos «pero no están dando los frutos de deseados». Alega que, en esta situación, no se pueden comprometer a dotar una partida en las cuentas municipales porque ello supondría «bloquear una cantidad de dinero que no tenemos la seguridad de poder emplear en el 2025. Dinero que puede invertirse en actuaciones priorizadas en los consellos vecinales».

Sin embargo, el ejecutivo local sí que garantizó que «si conseguimos las cesiones este año, nos comprometemos a emplear parte de remanente de tesorería del 2024 para abordar esta obra».

Para el PSOE, esta partida supondría la garantía de que «el gobierno local tiene voluntad real para acabar el paseo tras rehabilitar los astilleros». El BNG intentó modificar los puntos de acuerdo para que obligasen a destinar fondos solo tras lograr las cesiones, pero Rodríguez concluyó su intervención sin referirse a este cambio y discutiendo con la alcaldesa por los tiempos de respuesta. Tras la sesión Rodríguez lamentó que no se apueste «por solucionar el segundo gran problema de Moaña».

El PP sí apoyó la moción recordando, Javier Carro, que una petición similar fue rechazada en el pasado por un gobierno bipartito de BNG y PSOE.

El PP critica que los grupos locales no cobren en el Festival Intercéltico

En otra de las mociones debatidas el PP reclamaba incluir los conciertos de las agrupaciones folclóricas que quieran en las actuaciones nocturnas de los días principales del Festival Intercéltico do Morrazo, percibiendo un pago igual a las agrupaciones de fuera.La réplica la dio el concejal del BNG Daniel Costas, quien aludió a la comisión, integrada por los grupos folclóricos que siguen apostando por actuar en el evento paralelo A Moa. Aseguró que aprobar esta moción supondría «dirigir» a las agrupaciones en la organización del festival. Por el PP defendió la moción Alfonso Piñeiro, quien lamentó que pese a un presupuesto de casi 100.000 euros de festival «las agrupaciones de Moaña no cobrasen ni un euro» y apeló a la «justicia cultural».