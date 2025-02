Cifras de récord para Turismo Rías Baixas: «Fue un año inmejorable»

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López calificó ayer de «inmejotrable» el año 2024 para el turismo en la provincial, al registrar el mayor número de visitantes de su historia, con 1,8 millones de personas. «Fue el mejor año turístico de la historia de la provincia con más viajeros, un 10,5% por encima que los inscritos en 2023; con más turistas extranjeros, un 3,5% más que el pasado año, y en el que conseguimos convertirnos en el destino líder de Galicia en cuanto al grado de ocupación media anual, con un aumento del 1,44%», destacó.

«Para que se hagan una idea de la evolución del turismo hace diez años, en 2014, visitaron Pontevedra un millón de personas y en 2024 fueron 1,8 millones, un 80% más”. En este campo, el presidente remarcó que «no podemos más que sentirnos orgullosos» y mostró su deseo de que “2025 continúe esta senda inmejorable porque para nosotros, para esta provincia extraordinaria, el turismo es un sector económico fundamental, generador de empleo, de oportunidades, de riqueza».

En líneas generales la provincia recibió el pasado año al 34% de los visitantes que acudieron a Galicia y de los cerca de 1,8 millones de personas que llegaron a Pontevedra, el 68% procedía de España. La ocupación media se situó en el 42,32%, la mejor cita gallega. Además, a lo largo del año las oficinas de la red Info Rías Baixas atendieron a un total de 436.000 personas, de las que el 74% procedían de España, principalmente de Madrid, Cataluña y País Vasco, y el 26% del extranjero, Portugal, Alemania y Francia.

Por otra parte, visitaron los castillos de Soutomaior y de Sobroso casi 55.000 personas (37.108 en el primero y 17.428 len el segundo), sin contabilizar otras entradas. «Si hablamos de todas las personas que se acercarnos al entorno, a los jardines, podemos hablar de cifras récord», destacó López.

En lo que se refiere a las rutas del Camiño de Santiago que atraviesan la provincia, el presidente explicó que durante 2024 fueron recorridas por 182.464 peregrinos, con un incremento del 8% con respeto a 2023. En concreto, el camino más transitado fue el portugués, con 95.454, seguido del ed la costa (74.758), la vía de la plata (9.028) y el de invierno (2.870).

Por otro lado, la Diputación reserva este año 4,4 millones en materia de bienestar social que llegarán a toda la provincia a través de tres líneas de actuación diferentes. En concreto, se trata de 500.000 euros para la línea de ayudas con el fin de que entidades sin ánimo de lucro realicen actuaciones en el ámbito social, 830.000 euros para la prestación de las Axudas Básicas de Emerxencia y cerca de 3,1 millones de euros para el Plan de Cofinanciamento de los servicios sociales comunitarios municipales.

En total, son 260.000 euros más que los destinados a estas tres líneas en 2024. Son ayudas para atender a colectivos que se encuentren en situación de desventaja y vulnerabilidad social, a personas que se encuentre en situación o riesgo de exclusión social, con especial atención a quién tenga menores a su cargo y a sufragar la prestación del Servizo de Axuda no Fogar.

Fondos para a normalización lingüística

A entidae provincial aprobou as bases das subvencións para a creación, o mantemento e o reforzo dos servizos de normalización lingüística. Esta liña está dotada de 200.000 euros e os concellos de menos de 50.000 habitantes ou agrupacións de concellos, mancomunidades e entidades locais menores poderán recibir un máximo de ata 35.000 euros para a creación dos servizos de normalización lingüística, financiando o 100% do seu orzamento de gastos. Ademais, no caso de contar con este servizo poderanse beneficiar das axudas para o seu mantemento e reforzo cunha contía máxima de 25.000 euros, que non poderá superar o 80% do seu orzamento de gastos. Neste segundo suposto poderanas solicitar sempre e cando no momento da publicación da convocatoria xa conten cun servizo lingüístico en activo, e co obxecto de melloralo contratando máis persoal ou incrementando a xornada laboral do seu persoal.