Chapela acusa a Juncal de mentir e insiste en que Intervención censura los sobresueldos

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, se reafirmó ayer en sus críticas y denuncias al gobierno local sobre el pago de gratificaciones y sobresueldos a empleados municipales. El edil se remite a la Conta Xeral de 2023, que se aprobó hace unos días en pleno, y en la que el departamento de Intervención ponía reparos a estos pagos, que «incumpren sistemática e reiteradamente o procedemento legalmente establecido».

La explicación por parte de la Alcaldía y de la Concellería de Persoal al respecto del número real de agentes de los que dispone la Policía Local la califica como «falsa e torticeira» y argumenta que los problemas que se registran en el cuadro de personal «son responsabilidade dun alcalde que leva gobernando 18 anos e que demostra estar xa caducado, nunha especie de ‘camina o revienta’».

El concejal bueués reitera que sus denuncias están avaladas por los informes de la Intervención municipal y vuelve a referirse a la Conta Xeral de 2023. «Nese ano o policía local ao que aludo cobrou un plus en xaneiro de 4.249 euros, en febreiro de 2.174 euros, en marzo de 2.174 euros, en abril de 2.899 euros, en maio de 2.627 euros e en xuño de 4.288 euros, cantidades todas a maiores do soldo propio do traballador e polo que esta persoa cobrou en medio ano un plus de 16.239 euros», expone Chapela.

El concejal sostiene que estas cuantías no pueden considerarse que entran dentro de lo normal ni considerarse horas extra. Una afirmación que sostiene con el propio informe de Intervención sobre la Conta Xeral de 2023, que dice que «resulta preocupante o elevado gasto destinado cada mes, de xeito recorrente e non excepcional, ao abono de horas extraordinarias e gratificacións a determinados traballadores, que supera considerablemente os límites legais».

Ante estas afirmaciones por parte de los servicios técnicos municipales Chapela insta al regidor a «abandonar a política de amigos, de premiar a quen el quer» y replica que «Juncal é quen lle fai un fraco favor aos servizos públicos porque os trata como seu campo de xogos».