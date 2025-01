Los vacíos e impedimentos legales frenan la instalación de cámaras cerca de playas

La instalación de cámaras en los accesos a las playas que estudia el gobierno local de Cangas fue uno de los asuntos que se trató en la reunión que la alcaldesa Araceli Gestido (BNG) tuvo ayer con los vecinos de Aldán por asuntos también relacionados con la movilidad. La regidora local transmitió tranquilidad y frenó un poco la euforia que había en el empleo de los nuevos sistemas telemáticos para controlar los atascos y malos aparcamientos que se producen en Aldán y en O Hío todos los veranos, debido a la asistencia a las playas y al aumento de la población. Araceli Gestido no solo dijo que nada se haría sin comunicárselo antes a los vecinos, sino que la pretensión del gobierno ofrece dudas legales. La legislación actual deja muchos vacíos y traslada al gobierno muchos impedimentos para poner en práctica estos sistemas telemáticos de control. Los asesores legales del Concello de Cangas también expusieron a la alcaldesa sus dudas sobre las cámaras de televisión en los accesos a playas, además señalan que obligaría al Concello de Cangas a cambiar la ordenanza municipal. Y es que hay tantas lagunas en el empleo de estos sistemas que dejan abierta la posibilidad a que no se cobre ni una sola multa, como sucedió en otros concellos de las Rías Baixas donde se instalaron las cámaras.

Zona urbana de Aldán. | Gonzalo Núñez

Según expertos en Protección de Datos, la instalación de cámaras en los accesos a playas sería imposible si las competencias de tráfico no son asumidas por la Policía Local, que el verano pasado no se quiso hacer cargo del trabajo por considerar que no era de su competencia. Y esto sería así porque la base de la legitimación que justificaría su instalación en cumplimiento de la normativa sobre protección de datos no sería efectiva y, por lo tanto, el análisis del riesgo previo al tratamiento de da tos resultaría negativo e impediría su autorización.

También señala que «la regulación en materia de protección de datos tiene de base el reglamento europeo 679/2016, de 27 de abril, de protección de datos, transpuesto a la legislación española con la ley 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de los derechos digitales. Esas normas se establecen para hacer un tratamiento de datos y lo primero que tienen que tener es una base de legitimación. Entonces el cumplimiento legal podría ser una base de legitimación siempre y cuando se lleve a cabo por las personas que tienen competencia en la materia y en este caso quien ejerce la competencia en materia de regulación de tráfico es la Policía Local por aplicación de la Ley de Bases de Régimen Local y Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la 2/86. La ley 3/2018 establece la necesidad de realizar un análisis de riesgo previo a cualquier tratamiento de datos y el riesgo de carecer de base de legitimación».

Más señalización vertical en la zona urbana de Aldán

Los vecinos de Aldán solicitaron a la regidora local una mejora sustancial en la señalización vertical, con el fin de señalar también calles que no tienen salida y en la que se quedan atascados vehículos conducidos por foráneos que llegaron hasta el lugar utilizando los medios tecnológicos. También se habló de continuar con la fórmula del pasado año para encontrar fincas que pudieran servir como aparcamiento público en los meses de verano a cambio de que el Concello de Cangas las limpiara. También se abordaron otros asuntos, todos ellos relacionados con la movilidad, sobre todo en los meses de verano. Araceli Gestido acudió a la reunión acompañada por el jefe de la Policía Local, Ángel Gallego. Quedaron muchos flecos por cerrar y otros grandes asuntos que se abordarán en reuniones posteriores. Pero lo cierto es que el gobierno local está trabajando con antelación de cara al verano.