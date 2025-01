El PP critica al gobierno por los campos del Kenyata y pregunta por las piedras de Ojea

El grupo municipal del PP responsabiliza al gobierno de Cangas del deterioro de las instalaciones deportivas municipales. «Tenemos un gobierno que piensa que no existe mantenimiento. Una unión de fuerzas que lleva 10 años gobernando en Cangas, los distintos grupos que conforman este ejecutivo llevan 10 años siendo los responsable de todas las instalaciones municipales». Asegura el PP que los campos del Kenyata son un ejemplo de ello. Recuerda que después de estar cerrados para los vecinos, con las consiguientes propuestas, el concello abrió los campos y ahora «resulta que tenemos un estudio que nos explica que no están en las condiciones adecuadas para la práctica deportiva». El PP afirma que el pueblo de Cangas paga al gobierno y le dio un trabajo que debe realizar, que es que los cangueses tengan todos los servicios. «Ese debería ser el cometido, y no anunciar a bombo y platillo que no tenemos los campos en buen estado, y que nos los van a cerrar. Si el gobierno no es capaz de solventar el problema, dimitan y dejen de lloriquear, porque los vecinos apagan cada día su inoperancia», afirma.

El grupo municipal del PP señala que sigue esperando una resultado por parte del gobierno local las preguntas formuladas en el último pleno del pasado 29 de noviembre de 2024. Estas preguntas están relacionadas con el traslado de las piedras de la antigua fábrica Lago Paganini, situadas en el muelle de Ojea.

Considera que desde el gobierno municipal se facilite una repuesta clara y transparente y recuerda que la gestión pública debe estar siempre guiada por el principio de transparencia. FARO DE VIGO publicó en su momento que las piedras pertenecían a Costas del Estado, no al Concello de Cangas, y que fue Costas quien autorizó a la Comunidad de Montes de Coiro a su retirada para su uso social y vecinal en el entorno de Los Molinos de Fausto. Al no ser de su competencia, la alcaldesa entiende que quien debe dar explicaciones es Costas, no el Concello. La Comunidad de Montes de Coiro había manifestado su malestar con el PP, y alegaba que concejales del grupo municipal conocían perfectamente lo que había sucedido con las piedras porque se lo habían comunicado.