A memoria ferida de Xan Leira

«807/36 Memorias gravadas é un sistema de representación e obxectivación do meu ideal utópico que non se resigna e ofrezo como un espello donde mirarse e tomar conciencia», expón o artista Xan Leira sobre a obra que ofrece ata mañán na Casa da Cultura de Cangas. Considera o autor que as imaxes realistas «problematizan, non facilitan unha contemplación plana, perturban, non vemos aos verdugos, sentímolos, axexan....», e avoga por reconstruír a imaxe «buscando entre as engurras da escuridade ou nos escintileos luminosos que emerxen cara ao papel sucado por prantos silenciosos». «Denuncio, si, pero tamén chamo a atención sobre o fascismo de onte, que hoxe, novamente, nos acurrala».

Xan Leira, entre paneis cos avós Flora e Agustín, e a súa nai, Flora. | S.Á

O título da mostra evoca o número da causa por rebelión instruída contra os avós maternos do artista: Flora de Dios Rodríguez, traballadora da conserva, e Agustín Leira Fernández, carpinteiro de ribeira, condenados a 12 anos e un día por rebelión pola súa resistencia ao levantamento franquista de 1936. Os gravados, sobre simple papel de estraza, poden ser entendidos como unha recreación contemporánea dos vellos, descoloridos e maltratados documentos que, por miles e arquivados en vetustas estancias, foron instruídos polo franquismo contra o conxunto da cidadanía, sinala Leira, que escenifica esta etapa histórica e as súas traxedias con diferentes técnicas de estampación e notable resultado estético, amais de reflexivo, suxerente, tráxicamente poético. O traballo gráfico débelle moito ao Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea e ao mestre na arte do gravado Leonardo Rial.

Gravados de Xan Leira a modo de tumbas na sala Ángel Botello da Casa da Cultura de Cangas. / S.Á.

A exposición ten detrás un amplo traballo de documentación –faceta na que Xan Leira é especialista– e ofrécese complementada cunha coidada publicación a modo de dossier con amplo tratamento gráfico e textos de Adolfo Pérez Esquivel, Luis Antonio Pérez Barral, Xoán Pastor Rodríguez Santamaría, Carlos López Bernárdez, Néstor Goyanes, Leonardo Rial e o propio Xan Leira, que guiou onte a última visita pola mostra en Cangas antes de trasladala a Ribeira. Bos Aires figura entre os próximos destinos desta barricada cultural, e tamén podería recalar no Uruguai. «807/36/ memoria viva/ rebelión gravada/ un berro feito imaxe/ gravar é lembrar, lembrar é loitar/ cada trazo unha palabra, cada liña un queixume/ 807/36 números e palabras que me pertencen/ memorias gravadas».