Bueu aprueba facturas por casi 1 millón de euros y aún quedan más pendientes

El pleno de Bueu aprobó ayer el primer reconocimiento extrajudicial de deuda del año, que incluye más de medio millar de facturas con un importe que se acerca al millón de euros. Es el primer reconocimiento de este 2025 pero no será el último. El edil de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal, avanzó durante su intervención que en los últimos días han seguido entrando facturas de proveedores a través del Rexistro Xeral del Concello relativas a servicios prestados en 2024. Esto obligará a tramitar próximamente un nuevo reconocimiento extrajudicial de deuda, aunque con un volumen muy inferior.

La propuesta de ayer salió adelante con los votos del gobierno bipartito BNG-PSOE, mientras que el PP votó en contra. Por su parte, el concejal no adscrito Daniel Chapela no pudo estar presente en una sesión plenaria que tenía carácter extraordinario y que se celebró a las 9.30 horas. La portavoz popular, Elena Estévez, fue muy crítica con la gestión económica municipal y lamentó que el reconocimiento aprobado ayer suponga «batir un récord e aínda avanzan que aquí non queda a cousa». La exalcaldesa aludió en numerosas ocasiones al informe de Intervención, que incluía un reparo suspensivo, y en el que se subrayaba que el uso de este instrumento debía ser algo excepcional. «Pero aquí faise da excepción a norma xeral», reprochó tras recordar los reconocimientos aprobados en los ejercicios precedentes.

El grupo de gobierno BNG-PSOE de Bueu vota ayer a favor de la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de casi 1 millón de euros. / Santos Álvarez

El encargado de defender en primera instancia el expediente fue Xosé Leal, que durante su exposición explicó que la mayoría de las facturas eran de proveedores «quilómetro cero», es decir, del municipio y del entorno. El importe total de las facturas, en las que se incluían las del último trimestre de Sogama y una aportación extraordinaria a la Mancomunidade, supera los 968.000 euros y Leal aseguró que no fue posible abonarlas en 2024 porque «non foi imposible encaixalo no crédito orzamentario prorrogado do ano 2023». En su intervención apuntó la elevada cuantía del reconocimiento se relaciona con el hecho de que «a cidadanía cada vez reclámanos máis servizos e de máis calidade». Una intervención en la que volvió adelantar que la respuesta que se avecina para intentar mantener esos servicios pasa por «máis ingresos e contención do gasto». En la práctica significa abrir la puerta a un incremento de determinadas tasas municipales, que están a punto de cumplir 20 años congeladas y sin ni siquiera actualizaciones del IPC.

La falta de unos presupuestos actualizados fue precisamente una de las críticas en las que abundó el PP, que recordó que a lo largo del año 2024 se anunció en varias ocasiones que el documento estaba casi listo para su aprobación en pleno pero finalmente, en el mes de noviembre, se anunció que se renunciaba a él y se acabaría el ejercicio con los presupuestos prorrogados de 2023.

El grupo municipal del PP de Bueu vota ayer en contra de la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito de casi 1 millón de euros. / Santos Álvarez

Elena Estévez se refirió en varias ocasiones a las advertencias que la interventora municipal incluye en su informe, como expedientes en los que solo figura la factura o indicios de contrataciones verbales. «Nós non estamos ofrecendo unha visión apocalíptica da xestión económica, a visión apocalíptica está no informe de Intervención», replicaba durante un momento del debate la portavoz del PP.

El reconocimiento extrajudicial de deuda no era el único asunto del orden del día. El primero era la aprobación del convenio +Rueiro con la Diputación de Pontevedra. Un asunto que salió adelante con el voto unánime de la corporación, lo que no impidió las críticas del PP por cómo se tramitó el expediente y que se llevó a pleno sólo un día antes de que se agotase el plazo concedoido por la Diputación.