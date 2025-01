Volvieron a verse los tiburones azules por el muelle de Cangas.

El apretado muelle nocturno de pescadores de Cangas siempre nos depara sorpresas. Hace poco fue una medusa gigante, ayer fue uno de esos tiburones azules, que aquí llaman quenllas, que dicen no muerden. A lo mejor es cierto que no son violentos. Pero más vale prevenir.

Adioses para el poeta Bernardino Graña

Hay adioses que cuesta decir, que se esconden en los rincones de las malestas preparadas desde hace tiempo, que duelen como duele el silencio, cuando se espera una respuesta. Hay adioses que no saben leer, que no saben nadar, pero que recuerdan el mar. Hay adioses que van de la mano, como van al cantar. Hay adioses para Bernardino Graña, ese, también, marinero en tierra, que ansiaba navegar los sueños.

La Galifornia que no llega y las borrascas en lista de espera

La verdad es que nos parecía que este invierno no iba a ser como el anterior, que nos íbamos al librar de tanta agua, tanta humedad, tanto olor a penuria, a viejo. Pero no. Los astros y los dioses se ponen de acuerdo para empaparnos, para impedir que veamos demasiado el sol, como aquella canción de Lluis Llach. La ansiada Galifornia que se nos prometía con el cambio climático no aparece, ni tan siquiera da síntomas de hacerlo. Y aquí nos tienen, otra vez, con las borrascas en una lista de espera que es más larga que la de Sergas. Y lo malo es que no hay a quién quejarse, caramba. Que si lo hubiera otro gallo cantaría.