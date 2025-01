Seguimiento desigual del paro en el taxi en O Morrazo pero unidos ante el «atraco» del seguro

El sector del taxi vuelve a dejarse notar en las calles por su situación actual y su futuro. Más de 250 conductores de Vigo y su área recorrieron este miércoles la ciudad de Vigo para protestar por el «abuso» cometido por las aseguradoras en la subida de sus pólizas. La iniciativa, desarrollada al mismo tiempo en otras urbes gallegas y de toda España, trataba de visibilizar los problemas para trabajar.

Parada de taxis en el puerto de Cangas. / Santos Álvarez

En Cangas y en Moaña el seguimiento del paro de tres horas -entre 11 y 14.00- fue desigual, hubo quien acudió a la caravana a Vigo, pero otros, como autónomos, tuvieron que trabajar por las dificultades del momento, pero plenamente de acuerdo con la protesta porque consideran que están siendo objeto de un «atraco» por parte de las aseguradoras y creen que la administración estatal debe de actuar y dar explicaciones..

Un taxista de Moaña asegura que el problema no está en renovar la póliza, sino cuando se modifica, por ejemplo, cuando compras otro vehículo: «Automáticamente te dicen que no hay póliza. Los propios agentes se disculpan, pero las grandes compañías no quieren a los taxis por la alta siniestralidad». La opción que dan es que busques otra aseguradora y los precios «son de escándalo,por encima de los 2.000 euros, incluso 4.000 a terceros». Reconocen que desde la asociación se les echa una mano para buscar pólizas, pero surgen compañías muy poco conocidas, tal y como señala otro profesional del taxi en Cangas.

Parada de taxis, ayer, en Concepción Arenal, en Moaña. / S.Á.

Reconoce que las compañías quieren que los vehículos estén en el garaje y añade que el sector vive momentos muy malos con licencias que cuestan hasta 240.000 euros en Santiago o 100.000 en Vigo. En Cangas el precio está en 30.000.

El presidente de Fegataxi, Ricardo Villamisar, explica que están en una «situación insostenible», ya que antes un taxi costaba «entre 1.000 y 1.200 con cobertura total», y «ahora 3.400 por cobertura básica que no incluye ni asistencia en carretera».Tras darse cita a las 11:00 en el parking del Museo Verbum de Samil, los participantes iniciaron su particular procesión motorizada durante tres horas. Los taxistas vigueses junto a compañeros de Mos, Nigrán, Cangas o Redondela circularon en caravana por las principales calles de la ciudad haciendo sonar sus bocinas y ralentizando el tráfico. Apoyan su demanda aludiendo a que se trata de un servicio público, por lo que las subidas del IPC en sus pólizas debería estar limitada. A su vez, señalan que su siniestralidad es inferior a la media.