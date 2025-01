El pleno de Bueu aprueba el reconocimiento de deuda de 1 millón de euros con el voto en contra del PP

La corporación de Bueu celebró esta mañana un pleno extraordinario en el que aprobó la adhesión al plan +Rueiro de la Diputación de Pontevedra y un reconocimiento extrajudicial de deuda por importe de casi un millón de euros. Este reconocimiento está integrado por más de 500 facturas y salió adelante con el voto favorable de los dos grupos del gobierno, BNG y PSOE, mientras que el PP votó en contra.

El encargado de defender la propuesta municipal fue el concejal de Facenda, Xosé Leal, que explicó que estas facturas se quedaron sin crédito con los presupuestos prorrogados de 2023 y señaló que la mayoría de las obligaciones de pago son con proveedores locales y del entorno. Por parte de la oposición intervino la portavoz municipal del PP, Elena Estévez, que anunció su voto en contra y fue muy crítica con la gestión económica del gobierno local. La edil se remitió al informe de Intervención, en el que se apunta que el uso de la figura del reconocimiento extrajudicial debería ser algo excepcional. Sin embargo, la aprobación de este tipo de expedientes son una constante en los últimos años. “Facedes do excepcional norma xeral”, espetó.

La respuesta llegó por parte del alcalde, Félix Juncal, con quien mantuvo un debate en el que, como de costumbre, estuvo salpicado de referencias al pasado. El regidor defendió que pese al volumen del actual reconocimiento extrajudicial de deuda “teño a certeza de que estamos no camiño correcto” y aseguró que “o Concello non vai renunciar as súas políticas sociais, pese a que o máis fácil sería recortalas”. Mientras, Elena Estévez reprochó la falta de autocrítica y que a pesar de su mayoría el bipartito fuese incapaz de aprobar los presupuestos municipales de 2024. Y concluyó que “eu non teño unha visión apocalíptica [de la economía local], a visión apocalíptica está no informe de Intervención”.