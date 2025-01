El informe sobre los campos del kenyata obliga al Concello a cerrar uno al público

El informe técnico realizado por una empresa sobre los campos del kenyata obliga al concejal de Deportes del Concello de Cangas, Eugenio González, a tomar decisiones importantes:mantener uno cerrado al público y solo abierto para las competiciones y entrenamiento y el otro plenamente abierto. La intención es mantener así el servicio municipal hasta conseguir una subvención de la Diputación de Pontevedra. El edil Eugenio González quiere recordar que los conocidos popularmente como campos del kenyata de Cangas son instalaciones municipales en su totalidad, que no pertenecen a ningún club y es el Concello el encargado de establecer un régimen de uso. De hecho, lo hará, que seguro que no satisfará a todas las partes, porque hasta la fecha eran dos campos abiertos durante todo el día y va quedar solo uno con esa condición.

Campo en el que se juega al kenyata y entrenan las escuelas de base. | S.Álvarez

El campo de arriba, donde juegan habitualmente sus partidos los clubes que participan en la liga kenyata y donde entrenan las escuelas deportivas, presenta, según el informe, distintas aperturas en las zonas de unión de los tapetes, los cuales han sido instalados de manera longitudinal. Manifiesta que se aprecia en toda la superficie irregularidades en el terreno base, por lo que provoca encharcamientos en días de lluvia y la carga SBR es escasa, ya que el pelo se encuentra totalmente tumbado, pero si roturas en base ni zonas carentes del mismo.

La propuesta que plantea el informe para solucionar los problemas detectados es la de un mantenimiento de la instalación, reparaciones puntuales en la zonas de roturas, «si bien esto no garantizaría una homogeneización de los trabajos, debido a la ausencia de una planimetría, ni tampoco se garantizaría que la superficie quede al 100% recuperada.

Respecto al campo de abajo, donde está abierto a que jueguen los pequeños y donde de desarrollan sus entrenamientos el club del fútbol a pie, además de sus partidos, el informe es tajante. «Esta instalación no se encuentra en condiciones para la práctica deportiva, incluso pudiendo provocar lesiones, debido al estado de la misma. Hay zonas carentes de césped, encontrándose el bcking a la vista, zonas carentes de carga SBR y líneas despegadas. Se informa que en este caso no se puede realizar una propuesta de mantenimiento de esta instalación, ya que el estado de la misma no permite los trabajos, sin que al llevar a cabo los mismos, se levante toda la superficie. El documento hace mención a que, común a ambas instalaciones, es el acceso rodado para la entrada de la maquinaria para realizar las actuaciones, «algo que debería ver en el momento de plantear los trabajos y la valoración de los mismos».

Por otra parte, el concejal Eugenio González visitó esta semana las instalaciones de la piscina municipal para conocer las carencias y peticiones de los usuarios. Había quejas sobre máquinas del gimnasio que no funcionaban. El Concello de Cangas solicitó un presupuesto a la empresa par que instaló para ver si tiene arreglo o hay que comprar otras nuevas. Se trata de tres cintas de correr, tres elípticas, dos bicicletas estáticas y 12 bicicletas oxidadas de spinning. En total, el gimnasio de la piscina climatizada «A Balea» cuenta con 34 máquinas. Hay que señalar que siempre fue un espacio reducido, aunque se fue ampliando poco a poco, porque tal y como se había entregado la obra, el espacio para el gimnasio era poco menos que una sala de masaje.

Pero no es el gimnasio el mayor problema que tiene la piscina municipal ahora mismo. El más grande es el de la avería de la máquina desumectadora, que lo que provoca son humedades en la playa de la piscina. Hay una pieza que está en mal estado y que o tiene recambio o, de lo contrario, se tendría que instalar una nueva. El precio de venta de otra semejante a la actual alcanza los 120.000 euros, una cantidad de dinero que el gobierno local ve inasumible, a no ser que la mitad del plan de Instalaciones Deportivas de la Diputación al que se acogió el Concello para actuar en la piscina se destine a ello (el proyecto es dirigido a mejora de vestuarios y taquillas). A través del citado plan, el Concello va a disponer de la cantidad de 250.000 euros. Eugenio González va a mantener próximamente una reunión con los representantes de Civis Global, empresa que construyó la piscina, para determinar qué opción se toma sobre la mencionada máquina.