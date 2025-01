Chapela denuncia pagos de 4.700 euros a un policía de Bueu y el Concello alega falta de personal

El concejal no adscrito del Concello de Bueu, Daniel Chapela, volvió ayer a cargar contra el gobierno local por el pago de gratificaciones a integrantes de la plantilla municipal. En concreto pone el foco en un agente de la Policía Local que en enero percibió una gratificación de casi 4.700 euros, además de su salario normal. Para el edil se trata de una cantidad «insultante» porque «nun só mes ingresou máis dun millón das antigas pesetas». Por su parte, desde el ejecutivo local reprochan al exedil una actuación «carente de rubor e de rigor». Desde la Alcaldía y la Concellería de Persoal explican que en estos momentos la Policía Local cuenta únicamente con 9 agentes, una dotación que con frecuencia se ve aún más mermada debido a bajas por incapacidad temporal.

Las críticas del exconcejal del PP, que ayer subió un vídeo a sus redes sociales, vienen tras conocer el pago de las nóminas de enero, que según afirma cuenta con el informe desfavorable de la Intervención municipal. Chapela recuerda que este mismo mes se aprobó la cuenta general de 2023, un documento que ya advertía de esta situación. «Polo visto o desgoberno local ou non sabe ler ou ignora o que lle din os técnicos», afirma el concejal. El concejal censura al responsable de Facenda, Xosé Leal, que esta semana al anunciar que el pleno deberá aprobar hoy un reconocimiento extrajudicial de deuda por importe de 1 millón de euros, aludía a la necesidad de contener el gasto. «Resulta insultante que o mesmo día que fai esas declaracións se aproben unhas nóminas que inclúen un plus deste tipo, que ademais se produce practicamente todos os meses ao mesmo policía e con diferentes contías», añade.

La respuesta del gobierno fue inmediata e igualmente contundente. Tanto el alcalde, Félix Juncal, como la concejala de Persoal, Silvia Carballo, subrayan que la Policía Local de Bueu lleva meses sin turno de noche debido a la falta de personal. Este turno solo se mantiene en las noches de fin de semana (de viernes a sábado y de sábado a domingo) y en festivos. Y a base de abonar horas extra. «Todo isto vén derivado da lei que permite aos axentes que cumpran determinados requisitos xubilarse aos 59 anos, o que está provocando un baleirado das plantillas», expone Silvia Carballo.

Doce agentes sobre el papel, pero solo nueve en realidad (sin contar las bajas)

Sobre el papel la Policía de Bueu tiene dos oficiales y doce agentes. Pero la realidad es diferente: una de las plazas de oficial está vacante y en lo que respecta a los agentes hay otras cuatro sin cubrir. «Iso deixanos con só 9 persoas en plantilla, un número que en moitas ocasións é menor debido a baixas médicas. Estamos cunha media de 6-7 axentes», ilustran Félix Juncal y Silvia Carballo.

El proceso para cubrir esas vacantes no es sencillo y se necesitan casi dos años, que es el tiempo que dura la formación en la Academia Galega de Seguridade (AGASP) y las posteriores prácticas. El ejecutivo local asegura que hace unos días –el 17 de enero– tomaron posesión como nuevos agentes de la Policía de Bueu cuatro personas. «Pero non se poden incorporar ao seu posto porque aínda están completando a súa formación na AGASP, pero mentras tanto nós temos que pagarlle xa os seus salarios base. Comezarán a traballar en Bueu a partir do mes de xuño, primeiro en prácticas, e desde outubro como funcionarios de carreira», expone la responsable de Persoal. Estas plazas forman parte de la Oferta Pública de Emprego (OPE) de 2023, que se completarán con otras dos nuevas plazas, repartidas en las OPE’s 2024 y 2025.

Hasta que se incorporen los cuatro agentes que están acabando su formación el Concello de Bueu seguirá abonando horas extra en la Policía Local para poder mantener el servicio de seguridad ciudadana. «Todo a pesar de que esa é unha competencia da Garda Civil e a pesar das nosas reiteradas chamadas non temos novidades sobre a apertura dun posto permanente en Bueu, no baixo da Casa do Mar», afirma Juncal.

Descartada la opción de los auxiliares por las limitaciones de las contrataciones temporales

La opción de contratar auxiliares, como se hizo en otros momentos, está descartada y solo se utilizará para reforzar la plantilla en los meses de verano. Juncal y Carballo argumentan que las funciones de los auxiliares no son las mismas que las de un agente y que algunas de las personas que desarrollaron esta función en Bueu han interpuesto demandas en los juzgados de lo social para que se les reconozca como personal fijo discontinuo.

«O goberno está facendo o que ten que facer para garantir os servizos municipais, especialmente os que teñen que ver coa seguridade cidadá. Mentras tanto, o señor Chapela fraco favor lle está facendo ao funcionamento dos servizos municipais actuando como un demagogo e un manipulador», concluyen Félix Juncal y Silvia Carballo.